النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النمر" محذّراً: هذا المشروب الشائع غير مناسب لمرضى القلب.. هذا هو السبب

وسع الدائرة لتضم جميع أنواعها في ردّه على سؤال من "خمسيني" سبق له عمل قسطرة

حذّر ‏‏‏استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر؛ مرضى القلب من تناول مشروب شائع.

وأوضح النمر؛ عبر حسابه في تويتر، اليوم، أن الحلبة بجميع أنواعها "حلبة الخيل وحلبة اليمن والحلبة الخضراء والحلبة السودانية والحلبة الصومالية... إلخ" لا تناسب مرضى القلب، خاصة من لديه ضعف العضلة.

وعن السبب، قال "النمر": "لتسبّبها في تجمُّع السوائل بالرئتين في هذه الفئة".

وكان أحد متابعي "النمر" قد سأله، عبر حسابه، مستفسراً عن الحلبة وفوائدها، وقال: "أسعد الله صباحك بالخير دكتور خالد، لديّ استفسار: هل تناول حلبة الخيل مناسبة لمريض القلب؟ وسبق عمل قسطرة في القلب، هو رجل في الخمسين جسمه ضعيف وزنه نحيل يرغب في استخدام الحلبة لفوائدها للجسم وزيادة وزنه"؛ حيث جاءت الإجابة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النمر" محذّراً: هذا المشروب الشائع غير مناسب لمرضى القلب.. هذا هو السبب
سبق

حذّر ‏‏‏استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر؛ مرضى القلب من تناول مشروب شائع.

وأوضح النمر؛ عبر حسابه في تويتر، اليوم، أن الحلبة بجميع أنواعها "حلبة الخيل وحلبة اليمن والحلبة الخضراء والحلبة السودانية والحلبة الصومالية... إلخ" لا تناسب مرضى القلب، خاصة من لديه ضعف العضلة.

وعن السبب، قال "النمر": "لتسبّبها في تجمُّع السوائل بالرئتين في هذه الفئة".

وكان أحد متابعي "النمر" قد سأله، عبر حسابه، مستفسراً عن الحلبة وفوائدها، وقال: "أسعد الله صباحك بالخير دكتور خالد، لديّ استفسار: هل تناول حلبة الخيل مناسبة لمريض القلب؟ وسبق عمل قسطرة في القلب، هو رجل في الخمسين جسمه ضعيف وزنه نحيل يرغب في استخدام الحلبة لفوائدها للجسم وزيادة وزنه"؛ حيث جاءت الإجابة.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
12:36 PM

"النمر" محذّراً: هذا المشروب الشائع غير مناسب لمرضى القلب.. هذا هو السبب

وسع الدائرة لتضم جميع أنواعها في ردّه على سؤال من "خمسيني" سبق له عمل قسطرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,447

حذّر ‏‏‏استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر؛ مرضى القلب من تناول مشروب شائع.

وأوضح النمر؛ عبر حسابه في تويتر، اليوم، أن الحلبة بجميع أنواعها "حلبة الخيل وحلبة اليمن والحلبة الخضراء والحلبة السودانية والحلبة الصومالية... إلخ" لا تناسب مرضى القلب، خاصة من لديه ضعف العضلة.

وعن السبب، قال "النمر": "لتسبّبها في تجمُّع السوائل بالرئتين في هذه الفئة".

وكان أحد متابعي "النمر" قد سأله، عبر حسابه، مستفسراً عن الحلبة وفوائدها، وقال: "أسعد الله صباحك بالخير دكتور خالد، لديّ استفسار: هل تناول حلبة الخيل مناسبة لمريض القلب؟ وسبق عمل قسطرة في القلب، هو رجل في الخمسين جسمه ضعيف وزنه نحيل يرغب في استخدام الحلبة لفوائدها للجسم وزيادة وزنه"؛ حيث جاءت الإجابة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,450
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,677
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,390

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة