"النمر" محذّراً: هذا المشروب الشائع غير مناسب لمرضى القلب.. هذا هو السبب

وسع الدائرة لتضم جميع أنواعها في ردّه على سؤال من "خمسيني" سبق له عمل قسطرة

حذّر ‏‏‏استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر؛ مرضى القلب من تناول مشروب شائع.

وأوضح النمر؛ عبر حسابه في تويتر، اليوم، أن الحلبة بجميع أنواعها "حلبة الخيل وحلبة اليمن والحلبة الخضراء والحلبة السودانية والحلبة الصومالية... إلخ" لا تناسب مرضى القلب، خاصة من لديه ضعف العضلة.

وعن السبب، قال "النمر": "لتسبّبها في تجمُّع السوائل بالرئتين في هذه الفئة".

وكان أحد متابعي "النمر" قد سأله، عبر حسابه، مستفسراً عن الحلبة وفوائدها، وقال: "أسعد الله صباحك بالخير دكتور خالد، لديّ استفسار: هل تناول حلبة الخيل مناسبة لمريض القلب؟ وسبق عمل قسطرة في القلب، هو رجل في الخمسين جسمه ضعيف وزنه نحيل يرغب في استخدام الحلبة لفوائدها للجسم وزيادة وزنه"؛ حيث جاءت الإجابة.