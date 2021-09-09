دراسة: 4 ملاعق كبيرة من هذا الزيت يوميًّا تخفض الكوليسترول في الدم!

مع فوائده للجهاز الهضمي والمناعة

يؤكد خبراء التغذية أن الطهي باستخدام الدهون والزيوت، قد يساعد في الجهود المبذولة لخفض مستويات الكوليسترول في الدم؛ خاصة الطهي بزيت الذرة.

وقيّمت دراسة حديثة نُشرت في مجلة التغذية، مجموعة من 25 بالغًا يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم، واستهلكوا أربع ملاعق كبيرة من زيت الذرة يوميًّا.

خفض مستويات الكوليسترول

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهرت النتائج أن تناول زيت الذرة خفَض مستويات الكوليسترول بنِسَب أكبر من أولئك الذين تناولوا كمية مكافئة من زيت جوز الهند.

فوائد أخرى

وعلاوة على ذلك؛ فإن خفض الكوليسترول ليس فقط الفائدة الصحية الوحيدة التي تأتي من زيت الذرة؛ فقد تقلل الذرة أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري.

وتتمتع الذرة أيضًا بالقدرة على تحسين عملية الهضم لأنها تحتوي على مواد من الألياف الطبيعية.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت أيضًا في مجلة التغذية، أن استهلاك بولي دكستروز وألياف الذرة القابلة للذوبان، وهما نوعان من الألياف الموجودة في الذرة؛ كان مرتبطًا بزيادة كمية الإخراج لدى الإنسان بشكل متكرر.

وأوضح الباحث في الدراسة، الدكتور ديريك تيم، أن "الألياف تُحَسّن التليين في الأمعاء عند إضافتها إلى الأطعمة والمشروبات المصنعة".

ويضيف "تيم": "تحسين بكتيريا الأمعاء طريقة أخرى للمساعدة في الهضم، عندما يتم دمج الذرة في نظامك الغذائي".

التوازن الصحي

ويُعد التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء أمرًا ضروريًّا ليس فقط للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ولكن أيضًا لتعزيز صحة التوازنات الكيميائية في الجهاز الهضمي؛ حيث إن ما يقرب من 70% من جهاز المناعة في الجسم يقع داخل القناة الهضمية.

ولحسن الحظ؛ فإن إضافة بعض الذرة إلى نظامك الغذائي قد يساعد في الحفاظ على هذا التوازن الأساسي سليمًا.

ووجدت دراسة حديثة نُشرت في Plos One، أن ألياف الذرة القابلة للذوبان لها تأثير حيوي؛ مما يزيد من كمية البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي للمرضى الذين اختُبِروا في الدراسة.

وإذا كنت قلقًا بشأن كمية نظامك الغذائي، سواء كان ذلك بسبب عادات الانغلاق أو الجهاز الهضمي الصغير؛ فقد يساعدك العلاج التقليدي على البقاء ممتلئًا لفترة أطول.