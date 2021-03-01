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"تعليم الشرقية" للعالمية.. فريق متخصص لتحكيم الجوائز والمسابقات المحلية والإقليمية

"الباحص": ترجمة لخطة التعليم للنهوض بخريطة المنظومة التعليمية

شرعت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، في تشكيل فريق حوكمة متخصص يُعنى بالوقوف على تحكيم جوائز ومسابقات تعليم المنطقة المحلية منها والإقليمية وصولاً للعالمية.

وبحسب المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص؛ يأتي ذلك بتوجيهات مدير عام تعليم الشرقية الدكتور سامي العتيبي؛ في إطار تحقيق التكامل للوصول إلى عمل مؤسسي بعيداً عن الاجتهادات الفردية، والعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة التي تنعكس على مفاصل المنظومة التعليمية ليجني ثمارها في نهاية المطاف أبناؤنا الطلاب والطالبات.

ونوّه الباحص؛ بحرص تعليم المنطقة على تبني البرامج التي ترفع من جودة العمل ترجمة للخطوط العريضة التي ترسم ملامحها وزارة التعليم للنهوض بخريطة المنظومة التعليمية، في ظل الاهتمام الكبير الذي تولية حكومتنا الرشيدة "أعزها الله"، بشتى مناحي الحياة وعلى الأصعدة كافة، ويأتي على رأسها دعمها منقطع النظير لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم، فهو إحدى ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.

وحول أبرز مهام الفريق، لفت المتحدث الرسمي، بالدرجة الأولى إلى العمل على إعداد دليل حوكمة لجان التحكيم ومعايير وضوابط اختيار المحكمين لجميع الجوائز والإشراف على الفرق التحكيمية، إضافة إلى متابعة الخطط الإجرائية للمحكمين بالإدارات ومكاتب التعليم، وصولاً إلى رفع التقارير الختامية بعد الانتهاء مباشرة من المهام التحكيمية للجوائز، فضلاً عن رصد الملاحظات ووضع فرص التحسين لها بما يحقق الأهداف المنشودة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الشرقية" للعالمية.. فريق متخصص لتحكيم الجوائز والمسابقات المحلية والإقليمية
سبق

شرعت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، في تشكيل فريق حوكمة متخصص يُعنى بالوقوف على تحكيم جوائز ومسابقات تعليم المنطقة المحلية منها والإقليمية وصولاً للعالمية.

وبحسب المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص؛ يأتي ذلك بتوجيهات مدير عام تعليم الشرقية الدكتور سامي العتيبي؛ في إطار تحقيق التكامل للوصول إلى عمل مؤسسي بعيداً عن الاجتهادات الفردية، والعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة التي تنعكس على مفاصل المنظومة التعليمية ليجني ثمارها في نهاية المطاف أبناؤنا الطلاب والطالبات.

ونوّه الباحص؛ بحرص تعليم المنطقة على تبني البرامج التي ترفع من جودة العمل ترجمة للخطوط العريضة التي ترسم ملامحها وزارة التعليم للنهوض بخريطة المنظومة التعليمية، في ظل الاهتمام الكبير الذي تولية حكومتنا الرشيدة "أعزها الله"، بشتى مناحي الحياة وعلى الأصعدة كافة، ويأتي على رأسها دعمها منقطع النظير لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم، فهو إحدى ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.

وحول أبرز مهام الفريق، لفت المتحدث الرسمي، بالدرجة الأولى إلى العمل على إعداد دليل حوكمة لجان التحكيم ومعايير وضوابط اختيار المحكمين لجميع الجوائز والإشراف على الفرق التحكيمية، إضافة إلى متابعة الخطط الإجرائية للمحكمين بالإدارات ومكاتب التعليم، وصولاً إلى رفع التقارير الختامية بعد الانتهاء مباشرة من المهام التحكيمية للجوائز، فضلاً عن رصد الملاحظات ووضع فرص التحسين لها بما يحقق الأهداف المنشودة.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
12:19 PM

"تعليم الشرقية" للعالمية.. فريق متخصص لتحكيم الجوائز والمسابقات المحلية والإقليمية

"الباحص": ترجمة لخطة التعليم للنهوض بخريطة المنظومة التعليمية

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عبدالله السالم - الدمام
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شرعت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، في تشكيل فريق حوكمة متخصص يُعنى بالوقوف على تحكيم جوائز ومسابقات تعليم المنطقة المحلية منها والإقليمية وصولاً للعالمية.

وبحسب المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص؛ يأتي ذلك بتوجيهات مدير عام تعليم الشرقية الدكتور سامي العتيبي؛ في إطار تحقيق التكامل للوصول إلى عمل مؤسسي بعيداً عن الاجتهادات الفردية، والعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة التي تنعكس على مفاصل المنظومة التعليمية ليجني ثمارها في نهاية المطاف أبناؤنا الطلاب والطالبات.

ونوّه الباحص؛ بحرص تعليم المنطقة على تبني البرامج التي ترفع من جودة العمل ترجمة للخطوط العريضة التي ترسم ملامحها وزارة التعليم للنهوض بخريطة المنظومة التعليمية، في ظل الاهتمام الكبير الذي تولية حكومتنا الرشيدة "أعزها الله"، بشتى مناحي الحياة وعلى الأصعدة كافة، ويأتي على رأسها دعمها منقطع النظير لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم، فهو إحدى ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.

وحول أبرز مهام الفريق، لفت المتحدث الرسمي، بالدرجة الأولى إلى العمل على إعداد دليل حوكمة لجان التحكيم ومعايير وضوابط اختيار المحكمين لجميع الجوائز والإشراف على الفرق التحكيمية، إضافة إلى متابعة الخطط الإجرائية للمحكمين بالإدارات ومكاتب التعليم، وصولاً إلى رفع التقارير الختامية بعد الانتهاء مباشرة من المهام التحكيمية للجوائز، فضلاً عن رصد الملاحظات ووضع فرص التحسين لها بما يحقق الأهداف المنشودة.

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