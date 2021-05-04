مصر.. طقس شديد الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يكون الطقس شديد الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة، كما تصل درجات الحرارة علي جنوب البلاد إلى 43 درجة مع نشاط رياح علي مناطق متفرقة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.