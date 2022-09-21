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الوادعي: اليوم الوطني مناسبة سنوية تتعمق فيها جذور المحبة للمملكة

قال: ليستمر التخطيط والإنجاز بشعار  "همة حتى القمة"

رفع عميد كلية الهندسة بجامعة نجران الدكتور عبدالله بن سعيد الوادعي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وكل الأسرة المالكة وجميع أفراد الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وقال "الوادعي" إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة سنوية تتعمق فيها جذور الحب في القلوب لوطن المحبة والوفاء المملكة العربية السعودية بحلول هذه الذكرى الجميلة يوم الوطن السعودي الذي يعود علينا عامًا تلو عام وهمة أبنائه تزيد وتتسارع لبلوغ القمة بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادة البلاد الرشيدة وإرادة الشعب الوفي وعلى الرغم من التحديات والمنغصات يأبى الشموخ الانكسار ويستمر السباق للمجد والعلياء.

وقال: ليستمر التخطيط والعطاء والإنجاز بشعار "همة حتى القمة" لوطن حباه الله وميزه على سائر الأوطان فهو مهبط للوحي ومأوى لأفئدة البشر ووهب له قادة حكموا بتعاليم الشريعة السمحة والتي هي أفضل ما يكون لحفظ الإنسان من المكاره وسلامته وعيشه في بيئة آمنة مطمئنة بعون الله تعالى..

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الوادعي: اليوم الوطني مناسبة سنوية تتعمق فيها جذور المحبة للمملكة
سبق

رفع عميد كلية الهندسة بجامعة نجران الدكتور عبدالله بن سعيد الوادعي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وكل الأسرة المالكة وجميع أفراد الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وقال "الوادعي" إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة سنوية تتعمق فيها جذور الحب في القلوب لوطن المحبة والوفاء المملكة العربية السعودية بحلول هذه الذكرى الجميلة يوم الوطن السعودي الذي يعود علينا عامًا تلو عام وهمة أبنائه تزيد وتتسارع لبلوغ القمة بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادة البلاد الرشيدة وإرادة الشعب الوفي وعلى الرغم من التحديات والمنغصات يأبى الشموخ الانكسار ويستمر السباق للمجد والعلياء.

وقال: ليستمر التخطيط والعطاء والإنجاز بشعار "همة حتى القمة" لوطن حباه الله وميزه على سائر الأوطان فهو مهبط للوحي ومأوى لأفئدة البشر ووهب له قادة حكموا بتعاليم الشريعة السمحة والتي هي أفضل ما يكون لحفظ الإنسان من المكاره وسلامته وعيشه في بيئة آمنة مطمئنة بعون الله تعالى..

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
09:29 PM

الوادعي: اليوم الوطني مناسبة سنوية تتعمق فيها جذور المحبة للمملكة

قال: ليستمر التخطيط والإنجاز بشعار  "همة حتى القمة"

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بندر آل عوض - نجران
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رفع عميد كلية الهندسة بجامعة نجران الدكتور عبدالله بن سعيد الوادعي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وكل الأسرة المالكة وجميع أفراد الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وقال "الوادعي" إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة سنوية تتعمق فيها جذور الحب في القلوب لوطن المحبة والوفاء المملكة العربية السعودية بحلول هذه الذكرى الجميلة يوم الوطن السعودي الذي يعود علينا عامًا تلو عام وهمة أبنائه تزيد وتتسارع لبلوغ القمة بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادة البلاد الرشيدة وإرادة الشعب الوفي وعلى الرغم من التحديات والمنغصات يأبى الشموخ الانكسار ويستمر السباق للمجد والعلياء.

وقال: ليستمر التخطيط والعطاء والإنجاز بشعار "همة حتى القمة" لوطن حباه الله وميزه على سائر الأوطان فهو مهبط للوحي ومأوى لأفئدة البشر ووهب له قادة حكموا بتعاليم الشريعة السمحة والتي هي أفضل ما يكون لحفظ الإنسان من المكاره وسلامته وعيشه في بيئة آمنة مطمئنة بعون الله تعالى..

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