"آل حبشان" للمرتبة العاشرة بإدارة المساجد والدعوة في الأفلاج

صدر قرار بترقية حبشان بن محمد آل حبشان للمرتبة العاشرة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد (إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج).

وفي التفاصيل، يمتلك الحبشان سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجاله؛ إذ عمل باحث قضايا في إدارة المساجد بمحافظة الأفلاج، ثم مستشارًا في مكتب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض.

وعمل "الحبشان" مساعدًا للمدير العام لمكتب تحقيق الرؤية (VRO) في وزارة الشؤون الإسلامية، وعمل مديرًا عامًّا للمتابعة بوزارة الشؤون الإسلامية مكلفًا، ثم مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج، وغيرها من المناصب القيادية والإدارية، وأنهى دراسة الدكتوراه في الحسبة والرقابة.