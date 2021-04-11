"الحج": يمكن حجز صلوات اليوم كلها بالمسجد الحرام والتجديد ليوم آخر

قالت إنه بعد انتهاء صلاحية التصاريح يستطيع الشخص الحجز مرة أخرى

قالت وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين: إنه ‎يمكن حجز صلوات اليوم كلها في المسجد الحرام، بينما لا يمكن حجز الصلوات لأكثر من يوم في نفس الوقت.

وتفصيلًا: جاء ذلك في ردٍّ على سؤال حول: كم يوم يستطيع الشخص حجز صلاة في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك؟ وهل بالإمكان حجز العشر الأواخر كلها صلاة في الحرم المكي؟.

وأجابت الوزارة بقولها: "‏‎يمكن حجز صلوات اليوم كلها، ولا يمكن حجز الصلوات لأكثر من يوم في نفس الوقت، وبعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية يمكن الحجز ليوم آخر.