جامعة الملك سعود تفتح لطالباتها التسجيل في “النقل الجامعي“

بعد صدور موافقة الجهات المختصة بتمديد عقد النقل

أكد المتحدث الرسمي لجامعة الملك سعود، صدور الموافقة على تمديد عقد نقل الطالبات، وأنه تم توجيه إدارة النقل بفتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الطالبات الراغبات بالخدمة.



وأضاف أن الموافقة تلقتها إدارة الجامعة من الجهات المختصة بتمديد عقد نقل الطالبات، على ألا يترتب على الميزانية أي التزامات إضافية خلاف المعتمد.