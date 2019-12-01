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خادم الحرمين يوجه بالتنسيق مع وزارة البيئة قبل تنفيذ أي مشاريع للتشجير

حرصاً على الحفاظ على الغطاء النباتي وملاءمة ما تتم زراعته لطبيعة كل منطقة

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور أمره الكريم لجميع الجهات الحكومية، المدنية والعسكرية، بالتنسيق مع الوزارة قبل تنفيذ مشاريع التشجير داخل وخارج المدن والساحات؛ حرصاً منه -حفظه الله- على الحفاظ على الغطاء النباتي، وملاءمة ما تتم زراعته لطبيعة كل منطقة.

وقال الوزير اليوم: ستعمل الوزارة وبمشاركة الجميع على تنفيذ مقتضى التوجيه الكريم فيما يحقق تطلعات القيادة نحو زيادة الغطاء النباتي وتنميته، وتحديد الأشجار والزراعات الملائمة لطبيعة كل منطقة.

خادم الحرمين الشريفين التنسيق مع وزارة البيئة مشاريع التشجير

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خادم الحرمين يوجه بالتنسيق مع وزارة البيئة قبل تنفيذ أي مشاريع للتشجير
سبق

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور أمره الكريم لجميع الجهات الحكومية، المدنية والعسكرية، بالتنسيق مع الوزارة قبل تنفيذ مشاريع التشجير داخل وخارج المدن والساحات؛ حرصاً منه -حفظه الله- على الحفاظ على الغطاء النباتي، وملاءمة ما تتم زراعته لطبيعة كل منطقة.

وقال الوزير اليوم: ستعمل الوزارة وبمشاركة الجميع على تنفيذ مقتضى التوجيه الكريم فيما يحقق تطلعات القيادة نحو زيادة الغطاء النباتي وتنميته، وتحديد الأشجار والزراعات الملائمة لطبيعة كل منطقة.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
02:48 PM

خادم الحرمين يوجه بالتنسيق مع وزارة البيئة قبل تنفيذ أي مشاريع للتشجير

حرصاً على الحفاظ على الغطاء النباتي وملاءمة ما تتم زراعته لطبيعة كل منطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور أمره الكريم لجميع الجهات الحكومية، المدنية والعسكرية، بالتنسيق مع الوزارة قبل تنفيذ مشاريع التشجير داخل وخارج المدن والساحات؛ حرصاً منه -حفظه الله- على الحفاظ على الغطاء النباتي، وملاءمة ما تتم زراعته لطبيعة كل منطقة.

وقال الوزير اليوم: ستعمل الوزارة وبمشاركة الجميع على تنفيذ مقتضى التوجيه الكريم فيما يحقق تطلعات القيادة نحو زيادة الغطاء النباتي وتنميته، وتحديد الأشجار والزراعات الملائمة لطبيعة كل منطقة.

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