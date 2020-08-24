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إغاثي الملك يوزع 8,364 كرتون تمور للنازحين والمتضررين باليمن

في محافظتي البيضاء والضالع

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 8,364 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظتي البيضاء والضالع في الجمهورية اليمنية.
حيث جرى توزيع 4,614 كرتون تمور في مديريات البيضاء وقانية ووليد ربيع بمحافظة البيضاء، استفاد منها 4,614 أسرة، و3,750 كرتون تمور في مدينة الضالع وضواحيها، استفاد منها 3,750 أسرة.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغاثي الملك يوزع 8,364 كرتون تمور للنازحين والمتضررين باليمن
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 8,364 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظتي البيضاء والضالع في الجمهورية اليمنية.
حيث جرى توزيع 4,614 كرتون تمور في مديريات البيضاء وقانية ووليد ربيع بمحافظة البيضاء، استفاد منها 4,614 أسرة، و3,750 كرتون تمور في مدينة الضالع وضواحيها، استفاد منها 3,750 أسرة.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
05:31 PM

إغاثي الملك يوزع 8,364 كرتون تمور للنازحين والمتضررين باليمن

في محافظتي البيضاء والضالع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 8,364 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظتي البيضاء والضالع في الجمهورية اليمنية.
حيث جرى توزيع 4,614 كرتون تمور في مديريات البيضاء وقانية ووليد ربيع بمحافظة البيضاء، استفاد منها 4,614 أسرة، و3,750 كرتون تمور في مدينة الضالع وضواحيها، استفاد منها 3,750 أسرة.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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