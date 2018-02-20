ضبط شقة تستخدم كمخزن لحليب الأطفال والأدوية منتهية الصلاحية بالمدينة

في حملة مشتركة شنَّها الأمن بالتعاون مع الشؤون الرقابية بأمانة المنطقة

‏ ضبطت قوة المهمات والواجبات بشرطة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق في أمانة المنطقة، شقة سكنية تستخدم في حفظ حليب الأطفال ومستحضرات التجميل والأدوية منتهية الصلاحية.

وفي التفاصيل: ضبط رجال الأمن ومنسوبو الأمانة أدويةً منتهية الصلاحية تعود لإحدى الصيدليات في المدينة المنورة، وتمت إحالة جميع المخالفين للجهات المختصة لاتّخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.



وتأتي هذه الحملة ضمن حملات متتالية تشنها الجهات المعنية على الأسواق والمطاعم بمنطقة المدينة المنورة.