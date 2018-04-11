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مالي تُسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدد الوفيات ما زال مستقرًّا عند 7 وتماثل 22 للشفاء

أعلنت وزارة الصحة في مالي، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 87 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد الوفيات ما زال مستقرًّا عند 7 وفيات، فيما تماثل 22 شخصًا للشفاء.

وقد أصدرت الحكومة المالية قبل يومين قرارًا يقضي بتمديد إغلاق مختلف مستويات التعليم في البلاد إلى غاية 9 من شهر مايو المقبل.

وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، أعلن في الـ25 من مارس حالة الطوارئ الصحية في البلاد، كما أعلن حظر التجول في 26 من نفس الشهر.

فيروس كورونا الجديد

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مالي تُسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة في مالي، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 87 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد الوفيات ما زال مستقرًّا عند 7 وفيات، فيما تماثل 22 شخصًا للشفاء.

وقد أصدرت الحكومة المالية قبل يومين قرارًا يقضي بتمديد إغلاق مختلف مستويات التعليم في البلاد إلى غاية 9 من شهر مايو المقبل.

وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، أعلن في الـ25 من مارس حالة الطوارئ الصحية في البلاد، كما أعلن حظر التجول في 26 من نفس الشهر.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
10:15 AM

مالي تُسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدد الوفيات ما زال مستقرًّا عند 7 وتماثل 22 للشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في مالي، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 87 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد الوفيات ما زال مستقرًّا عند 7 وفيات، فيما تماثل 22 شخصًا للشفاء.

وقد أصدرت الحكومة المالية قبل يومين قرارًا يقضي بتمديد إغلاق مختلف مستويات التعليم في البلاد إلى غاية 9 من شهر مايو المقبل.

وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، أعلن في الـ25 من مارس حالة الطوارئ الصحية في البلاد، كما أعلن حظر التجول في 26 من نفس الشهر.

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