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إغلاق جامع بجازان بعد ثبوت إصابة الإمام بفيروس كورونا

التنبيه بعدم فتح المسجد إلا بعد مرور 48 ساعة

أغلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، جامعًا، بشكل مؤقت.

جاء ذلك، بعد ثبوت إصابة الإمام بفيروس كورونا، كإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى بين المصلين، حيث تم إرسال فرق مختصة للتعقيم واتخاذ اللازم في مثل هذه الحالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الفرع، محمد كرير: تم إغلاق جامع البديع بقرية البديع، لثبوت إصابة إمام الجامع بفيرس كورونا - شفاه الله -.

وأضاف، أنه تم تعقيم الجامع من قبل اللجان الميدانية بمحافظة أبوعريش، والتنبيه عليهم بعدم فتح المسجد إلا بعد مرور 48 ساعة، كما هو متبع في مثل هذه الحالات.

وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، قد أنهى تعقيم عدد من جوامع ومساجد المحافظات خلال ثلاثة أشهر، بلغ مجموعها 359 جامعًا ومسجدًا، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها، مواكبة لجهود القيادة في التصدي لفيروس كورونا.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، ضرورة التنبيه المستمر على المصلين ومنسوبي المساجد، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك: (لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي) لسلامتهم.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية، كانت قد أعادت فتح عدد من المساجد خلال الأيام الماضية بعدد من المناطق، بعد إغلاقها مؤقتًا، منها خمسة مساجد في جازان، وثلاثة في القصيم، ومسجدين في الرياض، ومسجد واحد بمنطقة الحدود الشمالية.

وبيّنت، أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق جامع بجازان بعد ثبوت إصابة الإمام بفيروس كورونا
سبق

أغلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، جامعًا، بشكل مؤقت.

جاء ذلك، بعد ثبوت إصابة الإمام بفيروس كورونا، كإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى بين المصلين، حيث تم إرسال فرق مختصة للتعقيم واتخاذ اللازم في مثل هذه الحالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الفرع، محمد كرير: تم إغلاق جامع البديع بقرية البديع، لثبوت إصابة إمام الجامع بفيرس كورونا - شفاه الله -.

وأضاف، أنه تم تعقيم الجامع من قبل اللجان الميدانية بمحافظة أبوعريش، والتنبيه عليهم بعدم فتح المسجد إلا بعد مرور 48 ساعة، كما هو متبع في مثل هذه الحالات.

وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، قد أنهى تعقيم عدد من جوامع ومساجد المحافظات خلال ثلاثة أشهر، بلغ مجموعها 359 جامعًا ومسجدًا، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها، مواكبة لجهود القيادة في التصدي لفيروس كورونا.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، ضرورة التنبيه المستمر على المصلين ومنسوبي المساجد، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك: (لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي) لسلامتهم.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية، كانت قد أعادت فتح عدد من المساجد خلال الأيام الماضية بعدد من المناطق، بعد إغلاقها مؤقتًا، منها خمسة مساجد في جازان، وثلاثة في القصيم، ومسجدين في الرياض، ومسجد واحد بمنطقة الحدود الشمالية.

وبيّنت، أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
07:57 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
06:27 AM

إغلاق جامع بجازان بعد ثبوت إصابة الإمام بفيروس كورونا

التنبيه بعدم فتح المسجد إلا بعد مرور 48 ساعة

A A A
قاسم الخبراني - جازان
1
1,824

أغلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، جامعًا، بشكل مؤقت.

جاء ذلك، بعد ثبوت إصابة الإمام بفيروس كورونا، كإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى بين المصلين، حيث تم إرسال فرق مختصة للتعقيم واتخاذ اللازم في مثل هذه الحالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الفرع، محمد كرير: تم إغلاق جامع البديع بقرية البديع، لثبوت إصابة إمام الجامع بفيرس كورونا - شفاه الله -.

وأضاف، أنه تم تعقيم الجامع من قبل اللجان الميدانية بمحافظة أبوعريش، والتنبيه عليهم بعدم فتح المسجد إلا بعد مرور 48 ساعة، كما هو متبع في مثل هذه الحالات.

وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، قد أنهى تعقيم عدد من جوامع ومساجد المحافظات خلال ثلاثة أشهر، بلغ مجموعها 359 جامعًا ومسجدًا، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها، مواكبة لجهود القيادة في التصدي لفيروس كورونا.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، ضرورة التنبيه المستمر على المصلين ومنسوبي المساجد، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك: (لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي) لسلامتهم.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية، كانت قد أعادت فتح عدد من المساجد خلال الأيام الماضية بعدد من المناطق، بعد إغلاقها مؤقتًا، منها خمسة مساجد في جازان، وثلاثة في القصيم، ومسجدين في الرياض، ومسجد واحد بمنطقة الحدود الشمالية.

وبيّنت، أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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