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وفاة شخص غرقاً داخل خزان في "هنداوية جدة".. و"المدني" ينتشل الجثة

سرحان: فرق التحقيق سلمت القضية للجهات المختصة بعد انتهاء عملها

لقي شخص مصرعه اليوم داخل خزان مياه في حي الهنداوية بمحافظة جدة غرقا.

وأوضح بيان الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على لسان ناطقه الرسمي العقيد سعيد سرحان أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي باشرت اليوم حادث سقوط شخص في العقد الرابع من عمره داخل خزان مياه بحي الهنداوية.

وأضاف: ورد بلاغ لمركز العمليات الموحد تحركت بموجبه الفرق اللازمة لموقع الحادث الواقع داخل حديقة أتضح بعد ذلك أنه خزان مياه تصل أبعاد الفوهة الخارجية له بقطر ٥م وعمق يصل إلى ٣م ممتلئ بالمياه يطفو على سطح المياه جثمان شخص يبدو أنه فارق الحياة نتيجة الغرق ويتضح ذلك بعد الكشف عليه عن طريق الجهات ذات العلاقة.

وتابع: فرق الإنقاذ المائي تابعت أعمالها في انتشال الجثة بعد النزول داخل الخزان وإخراجه بواسطة نقالة الإسعافات إلى خارج محيط الخزان وتسليمه للجهات المعنية التي بدورها نقلته إلى المستشفى، وأكد أن قسم التحقيق تابع أعماله في موقع الحادث ليتم تسليمه بعد التحقيقات الأولية للجهات المختصة.

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وفاة شخص غرقاً داخل خزان في "هنداوية جدة".. و"المدني" ينتشل الجثة
سبق

لقي شخص مصرعه اليوم داخل خزان مياه في حي الهنداوية بمحافظة جدة غرقا.

وأوضح بيان الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على لسان ناطقه الرسمي العقيد سعيد سرحان أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي باشرت اليوم حادث سقوط شخص في العقد الرابع من عمره داخل خزان مياه بحي الهنداوية.

وأضاف: ورد بلاغ لمركز العمليات الموحد تحركت بموجبه الفرق اللازمة لموقع الحادث الواقع داخل حديقة أتضح بعد ذلك أنه خزان مياه تصل أبعاد الفوهة الخارجية له بقطر ٥م وعمق يصل إلى ٣م ممتلئ بالمياه يطفو على سطح المياه جثمان شخص يبدو أنه فارق الحياة نتيجة الغرق ويتضح ذلك بعد الكشف عليه عن طريق الجهات ذات العلاقة.

وتابع: فرق الإنقاذ المائي تابعت أعمالها في انتشال الجثة بعد النزول داخل الخزان وإخراجه بواسطة نقالة الإسعافات إلى خارج محيط الخزان وتسليمه للجهات المعنية التي بدورها نقلته إلى المستشفى، وأكد أن قسم التحقيق تابع أعماله في موقع الحادث ليتم تسليمه بعد التحقيقات الأولية للجهات المختصة.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
05:22 PM

وفاة شخص غرقاً داخل خزان في "هنداوية جدة".. و"المدني" ينتشل الجثة

سرحان: فرق التحقيق سلمت القضية للجهات المختصة بعد انتهاء عملها

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
9,678

لقي شخص مصرعه اليوم داخل خزان مياه في حي الهنداوية بمحافظة جدة غرقا.

وأوضح بيان الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على لسان ناطقه الرسمي العقيد سعيد سرحان أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي باشرت اليوم حادث سقوط شخص في العقد الرابع من عمره داخل خزان مياه بحي الهنداوية.

وأضاف: ورد بلاغ لمركز العمليات الموحد تحركت بموجبه الفرق اللازمة لموقع الحادث الواقع داخل حديقة أتضح بعد ذلك أنه خزان مياه تصل أبعاد الفوهة الخارجية له بقطر ٥م وعمق يصل إلى ٣م ممتلئ بالمياه يطفو على سطح المياه جثمان شخص يبدو أنه فارق الحياة نتيجة الغرق ويتضح ذلك بعد الكشف عليه عن طريق الجهات ذات العلاقة.

وتابع: فرق الإنقاذ المائي تابعت أعمالها في انتشال الجثة بعد النزول داخل الخزان وإخراجه بواسطة نقالة الإسعافات إلى خارج محيط الخزان وتسليمه للجهات المعنية التي بدورها نقلته إلى المستشفى، وأكد أن قسم التحقيق تابع أعماله في موقع الحادث ليتم تسليمه بعد التحقيقات الأولية للجهات المختصة.

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