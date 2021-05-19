فرنسا تأمل أن يوافق مجلس الأمن على وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" والفلسطينيين

"لو دريان" أشار إلى مباحثات لإقناع أمريكا بالقرار

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الأربعاء) عن أمل بلاده أن يوافق مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

وأوضح "لو دريان" أمام لجنة برلمانية أن هناك مباحثات جارية لإقناع واشنطن بالقرار، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى وجود فرصة للنجاح لكنها لم تكتمل بعدُ.