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وفاة الكاتب الصحفي المصري ياسر رزق

تُوفي صباح اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي المصري الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة "الأخبار" السابق، متأثرًا بأزمة قلبية.

وأعلن الكاتب الصحفي جمال حسين، وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير "أخبار اليوم" السابق ورئيس مجلس الإدارة.

وحسب صحيفة "الأخبار" المصرية، قال جمال حسين على حسابه في فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياسر رزق في ذمة الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة".

ويُعد الكاتب الصحفي ياسر رزق، من أبرز وأشهر الصحفيين في مصر والعالم العربي.

يُذكر أنه صدر للكاتب ياسر رزق مؤخرًا كتاب "سنوات الخماسين"؛ حيث أقيمت بدار الأوبرا المصرية ندوةٌ لمناقشة هذا الكتاب، أدارها الدكتور سامي عبدالعزيز، وشارك في المناقشة والحضور من السياسيين والمفكرين كل من الوزير الأسبق منير فخري عبدالنور، ووزير النقل الأسبق جلال السعيد، ورئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، والكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق.

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وفاة الكاتب الصحفي المصري ياسر رزق
سبق

تُوفي صباح اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي المصري الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة "الأخبار" السابق، متأثرًا بأزمة قلبية.

وأعلن الكاتب الصحفي جمال حسين، وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير "أخبار اليوم" السابق ورئيس مجلس الإدارة.

وحسب صحيفة "الأخبار" المصرية، قال جمال حسين على حسابه في فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياسر رزق في ذمة الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة".

ويُعد الكاتب الصحفي ياسر رزق، من أبرز وأشهر الصحفيين في مصر والعالم العربي.

يُذكر أنه صدر للكاتب ياسر رزق مؤخرًا كتاب "سنوات الخماسين"؛ حيث أقيمت بدار الأوبرا المصرية ندوةٌ لمناقشة هذا الكتاب، أدارها الدكتور سامي عبدالعزيز، وشارك في المناقشة والحضور من السياسيين والمفكرين كل من الوزير الأسبق منير فخري عبدالنور، ووزير النقل الأسبق جلال السعيد، ورئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، والكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
11:34 AM

وفاة الكاتب الصحفي المصري ياسر رزق

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أيمن حسن - الرياض
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تُوفي صباح اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي المصري الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة "الأخبار" السابق، متأثرًا بأزمة قلبية.

وأعلن الكاتب الصحفي جمال حسين، وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير "أخبار اليوم" السابق ورئيس مجلس الإدارة.

وحسب صحيفة "الأخبار" المصرية، قال جمال حسين على حسابه في فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياسر رزق في ذمة الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة".

ويُعد الكاتب الصحفي ياسر رزق، من أبرز وأشهر الصحفيين في مصر والعالم العربي.

يُذكر أنه صدر للكاتب ياسر رزق مؤخرًا كتاب "سنوات الخماسين"؛ حيث أقيمت بدار الأوبرا المصرية ندوةٌ لمناقشة هذا الكتاب، أدارها الدكتور سامي عبدالعزيز، وشارك في المناقشة والحضور من السياسيين والمفكرين كل من الوزير الأسبق منير فخري عبدالنور، ووزير النقل الأسبق جلال السعيد، ورئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، والكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق.

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