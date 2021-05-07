قبيل إجازة العيد.. هيئة الأمر بالمعروف بمكة تنفذ عدة جولات تفقدية

تشمل تكليف عدد من الأعضاء للقيام بالجولات والدوريات الميدانية

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذ خطته الميدانية والتوعوية والوقائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام التي تشمل تكليف عدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين للقيام بالجولات والدوريات الميدانية مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، على تنفيذ الخطة الميدانية وفق التعليمات الواردة لجميع هيئات محافظات منطقة مكة المكرمة.

وبين العمري أن الخطة تتضمن برامج توعوية ووقائية من خلال الفرق الميدانية وعبر الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية، كما تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على التدابير والاحترازات الوقائية واغتنام العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.