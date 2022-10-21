"جوجل" توجّه صدمة لأصحاب هواتف "آيفون"

كانت تسمح لهم بتخزين مجاني لصورهم الأصلية

وجّهت شركة "جوجل" الأمريكية صدمة لأصحاب هواتف "آيفون"، والتي وصفتها بأنها تسمح له بإصلاح "خلل" كان يتعلق بخدمة "جوجل فوتوز".

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن مستخدمي "آيفون" كانوا يستفيدون منذ فترة من خلل في خدمة "جوجل فوتوز"، والتي كانت تسمح لهم بتخزين مجاني لصورهم الأصلية، دون استخدام أي سعة تخزين في "جوجل درايف".

وكانت ذلك الأمر يجعل مستخدمي "آيفون" ليسوا بحاجة إلى دفع المزيد من النقود، من أجل شراء سعات تخزينية، عندما تنفد السعة التخزينية الأساسية لـ"جوجل درايف" التي تصل إلى 15 غيغابايت.

وعزَت "جوجل" ذلك "الخطأ" إلى أن الصور الملتقطة بهواتف "آيفون" تحمل امتداد "HEIC" والذي كان أكثر كفاءة من ملفات ذات امتداد "JPEG"؛ وهو ما كان يوفر عليهم مساحات في سعة تخزين "جوجل درايف".