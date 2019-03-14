"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 3.099 سلة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة
استفاد منها 18.591 فرداً
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس، 3.099 سلة غذائية في 40 قرية تابعة لمديريات حيران وميدي وحرض وعبس المحاذية لمحافظة صعدة، بالإضافة إلى جزيرتي الفشت وبكلان، استفاد منها 18.591 فرداً.
يأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية.
"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 3.099 سلة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-03-14
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس، 3.099 سلة غذائية في 40 قرية تابعة لمديريات حيران وميدي وحرض وعبس المحاذية لمحافظة صعدة، بالإضافة إلى جزيرتي الفشت وبكلان، استفاد منها 18.591 فرداً.
يأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
06:56 PM
"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 3.099 سلة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس، 3.099 سلة غذائية في 40 قرية تابعة لمديريات حيران وميدي وحرض وعبس المحاذية لمحافظة صعدة، بالإضافة إلى جزيرتي الفشت وبكلان، استفاد منها 18.591 فرداً.
يأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية.