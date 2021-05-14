كورونا حول العالم.. 4.5 مليون مصاب و300 ألف ضحية حتى اليوم

أمريكا تتصدر الوفيات والإصابات.. وعدد المتعافين يقارب الـ1.7 مليون حالة

قارب عدد مصابي كورونا حول العالم 4.5 مليون حالة وفق ما أظهرت البيانات المجمعة، حتى الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش صباح اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضاً إلى قرابة 1.7 مليون حالة.

وأشارت البيانات أيضاً إلى اقتراب رقم الوفيات من 300 ألف حالة، مع تسجيل الموقع 299 ألف حالة بالفعل قبل إعلان الكثير من الدول عن حصيلتهم اليومية من الوفيات خلال ساعات.

وبحسب "الألمانية" تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.43 مليون إصابة.