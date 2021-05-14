النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا حول العالم.. 4.5 مليون مصاب و300 ألف ضحية حتى اليوم

أمريكا تتصدر الوفيات والإصابات.. وعدد المتعافين يقارب الـ1.7 مليون حالة

قارب عدد مصابي كورونا حول العالم 4.5 مليون حالة وفق ما أظهرت البيانات المجمعة، حتى الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش صباح اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضاً إلى قرابة 1.7 مليون حالة.

وأشارت البيانات أيضاً إلى اقتراب رقم الوفيات من 300 ألف حالة، مع تسجيل الموقع 299 ألف حالة بالفعل قبل إعلان الكثير من الدول عن حصيلتهم اليومية من الوفيات خلال ساعات.

وبحسب "الألمانية" تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.43 مليون إصابة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا حول العالم.. 4.5 مليون مصاب و300 ألف ضحية حتى اليوم
سبق

قارب عدد مصابي كورونا حول العالم 4.5 مليون حالة وفق ما أظهرت البيانات المجمعة، حتى الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش صباح اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضاً إلى قرابة 1.7 مليون حالة.

وأشارت البيانات أيضاً إلى اقتراب رقم الوفيات من 300 ألف حالة، مع تسجيل الموقع 299 ألف حالة بالفعل قبل إعلان الكثير من الدول عن حصيلتهم اليومية من الوفيات خلال ساعات.

وبحسب "الألمانية" تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.43 مليون إصابة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
12:07 PM

كورونا حول العالم.. 4.5 مليون مصاب و300 ألف ضحية حتى اليوم

أمريكا تتصدر الوفيات والإصابات.. وعدد المتعافين يقارب الـ1.7 مليون حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
912

قارب عدد مصابي كورونا حول العالم 4.5 مليون حالة وفق ما أظهرت البيانات المجمعة، حتى الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش صباح اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضاً إلى قرابة 1.7 مليون حالة.

وأشارت البيانات أيضاً إلى اقتراب رقم الوفيات من 300 ألف حالة، مع تسجيل الموقع 299 ألف حالة بالفعل قبل إعلان الكثير من الدول عن حصيلتهم اليومية من الوفيات خلال ساعات.

وبحسب "الألمانية" تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1.43 مليون إصابة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,215
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,238
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,438
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,306

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة