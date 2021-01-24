"رسمياً".. الاتفاق يظفر بخدمات الفرنسي "نياكاتي" حتى 2023

وقعت إدارة نادي الاتفاق، اليوم الاثنين، عقداً احترافياً مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي يقضي بموجبه تمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى 2023، في صفقة انتقال حر، وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

يذكر بأن المهاجم يوسف نياكاتي الفرنسي من أصول مالية قد احترف في أندية فرنسية منذ عام 2014 وهي أفرايش، كريتيل ، بولون ثم انتقل للدوري البلجيكي عبر نادي سانت جيلويسي قبل أن يحترف في الدوري السعودي عبر ناديي الوحدة ثم الاتحاد .