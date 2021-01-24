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"رسمياً".. الاتفاق يظفر بخدمات الفرنسي "نياكاتي" حتى 2023

وقعت إدارة نادي الاتفاق، اليوم الاثنين، عقداً احترافياً مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي يقضي بموجبه تمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى 2023، في صفقة انتقال حر، وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

يذكر بأن المهاجم يوسف نياكاتي الفرنسي من أصول مالية قد احترف في أندية فرنسية منذ عام 2014 وهي أفرايش، كريتيل ، بولون ثم انتقل للدوري البلجيكي عبر نادي سانت جيلويسي قبل أن يحترف في الدوري السعودي عبر ناديي الوحدة ثم الاتحاد .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رسمياً".. الاتفاق يظفر بخدمات الفرنسي "نياكاتي" حتى 2023
سبق

وقعت إدارة نادي الاتفاق، اليوم الاثنين، عقداً احترافياً مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي يقضي بموجبه تمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى 2023، في صفقة انتقال حر، وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

يذكر بأن المهاجم يوسف نياكاتي الفرنسي من أصول مالية قد احترف في أندية فرنسية منذ عام 2014 وهي أفرايش، كريتيل ، بولون ثم انتقل للدوري البلجيكي عبر نادي سانت جيلويسي قبل أن يحترف في الدوري السعودي عبر ناديي الوحدة ثم الاتحاد .

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
08:38 PM

"رسمياً".. الاتفاق يظفر بخدمات الفرنسي "نياكاتي" حتى 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وقعت إدارة نادي الاتفاق، اليوم الاثنين، عقداً احترافياً مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي يقضي بموجبه تمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى 2023، في صفقة انتقال حر، وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

يذكر بأن المهاجم يوسف نياكاتي الفرنسي من أصول مالية قد احترف في أندية فرنسية منذ عام 2014 وهي أفرايش، كريتيل ، بولون ثم انتقل للدوري البلجيكي عبر نادي سانت جيلويسي قبل أن يحترف في الدوري السعودي عبر ناديي الوحدة ثم الاتحاد .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,880
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,895
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,755

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