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"طالبان": شقيق الرئيس الأفغاني "الهارب" يبايع الحركة

نشرت لقطات توثق لحظة مبايعة "حشمت غني" لها

قالت حركة "طالبان": إن شقيق الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي فر من البلاد قبل سيطرة المسلحين على العاصمة كابل، أعلن عن مبايعته للحركة.

وأشارت "طالبان" اليوم السبت على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في "تويتر"، إلى أن حشمت غني شقيق أشرف غني "بايع إمارة أفغانستان الإسلامية على يد الحاج خليل الرحمن حقاني"، "وهو عضو بارز في شبكة حقاني".

وبحسب روسيا اليوم: نشرت الحركة لقطات توثق لحظة مبايعة شقيق غني لها.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد الأحد الماضي بالتزامن مع دخول قوات "طالبان" إلى كابل دون مواجهة أي مقاومة تذكر من قبل قوات الحكومة المعترف بها دوليًّا، وهو موجود الآن في الإمارات.

وقال أشرف غني: إنه غادر البلاد بهدف تفادي إراقة الدماء، غير أن العديد من المسؤولين الأفغان ومن دول أخرى وجهوا انتقادات شديدة اللهجة إليه، بسبب تركه البلاد في اللحظات الحرجة، ناهيك عن ورود أنباء عن إخراجه معه مبلغًا ماليًّا كبيرًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طالبان": شقيق الرئيس الأفغاني "الهارب" يبايع الحركة
سبق

قالت حركة "طالبان": إن شقيق الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي فر من البلاد قبل سيطرة المسلحين على العاصمة كابل، أعلن عن مبايعته للحركة.

وأشارت "طالبان" اليوم السبت على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في "تويتر"، إلى أن حشمت غني شقيق أشرف غني "بايع إمارة أفغانستان الإسلامية على يد الحاج خليل الرحمن حقاني"، "وهو عضو بارز في شبكة حقاني".

وبحسب روسيا اليوم: نشرت الحركة لقطات توثق لحظة مبايعة شقيق غني لها.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد الأحد الماضي بالتزامن مع دخول قوات "طالبان" إلى كابل دون مواجهة أي مقاومة تذكر من قبل قوات الحكومة المعترف بها دوليًّا، وهو موجود الآن في الإمارات.

وقال أشرف غني: إنه غادر البلاد بهدف تفادي إراقة الدماء، غير أن العديد من المسؤولين الأفغان ومن دول أخرى وجهوا انتقادات شديدة اللهجة إليه، بسبب تركه البلاد في اللحظات الحرجة، ناهيك عن ورود أنباء عن إخراجه معه مبلغًا ماليًّا كبيرًا.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
12:34 PM

"طالبان": شقيق الرئيس الأفغاني "الهارب" يبايع الحركة

نشرت لقطات توثق لحظة مبايعة "حشمت غني" لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت حركة "طالبان": إن شقيق الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي فر من البلاد قبل سيطرة المسلحين على العاصمة كابل، أعلن عن مبايعته للحركة.

وأشارت "طالبان" اليوم السبت على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في "تويتر"، إلى أن حشمت غني شقيق أشرف غني "بايع إمارة أفغانستان الإسلامية على يد الحاج خليل الرحمن حقاني"، "وهو عضو بارز في شبكة حقاني".

وبحسب روسيا اليوم: نشرت الحركة لقطات توثق لحظة مبايعة شقيق غني لها.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد الأحد الماضي بالتزامن مع دخول قوات "طالبان" إلى كابل دون مواجهة أي مقاومة تذكر من قبل قوات الحكومة المعترف بها دوليًّا، وهو موجود الآن في الإمارات.

وقال أشرف غني: إنه غادر البلاد بهدف تفادي إراقة الدماء، غير أن العديد من المسؤولين الأفغان ومن دول أخرى وجهوا انتقادات شديدة اللهجة إليه، بسبب تركه البلاد في اللحظات الحرجة، ناهيك عن ورود أنباء عن إخراجه معه مبلغًا ماليًّا كبيرًا.

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