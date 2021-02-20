"صحة عسير" تطلق حملة الرش البؤري..غدًا الأحد

في 95 قرية لمدة 5 أيام

تعتزم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، ممثلةً في إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة، تنفيذ حملة رش بالمبيد ذي الأثر الباقي "بؤري"، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، ولمدة خمسة أيام.

وقالت "صحة عسير"، إن المواقع المستهدفة في هذه الحملة تشمل "محايل والمجاردة والفرشة وظهران الجنوب ومربة وردوم وسريان وريدة وذهب والنجفة والجهيفة".

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الحملة من خلال 38 فرقة يبلغ عدد القوى العاملة بها 291 شخصًا، من مختلف الفئات اللازمة؛ مزودين بـ 53 مركبة، تجوب 95 قرية، وتغطي أكثر من 1700 منزل.