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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

8 ضربات لـ"كورونا" في شهرَيْن "قصمت ظَهْر" السياحة العالمية.. هنا التفاصيل

تسبَّبت بإلغاء معارض دولية كانت ستُعقد في الفترات من يناير إلى إبريل الحالي

قرَّرت الشركة المنظِّمة لمعرض سوق السفر العربي بدبي، الذي كان موعده الأساسي 22 إبريل الجاري، ثم تم تأجيله إلى يونيو 2020، إلغاءه؛ وسيُعقد بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 16 إلى 19 مايو 2021م.

وقبل إلغاء سوق السفر، ومنذ إعلان تفشي فيروس كورونا، ضربت تداعياته قطاع السياحة العالمية؛ ما أدى إلى إلغاء العديد من المعارض الدولية في العالم، وعددها ثمانية معارض، كانت ستعقد في هذه الفترات، خاصة من يناير إلى إبريل الحالي.

وأول المعارض الضخمة الملغاة كان معرض برلين السياحي، أكبر معرض سياحة في العالم، وهو المعرض التجاري الأكبر والأضخم في العالم نظرًا لمشاركة 10.000 عارض من أكثر من 180 دولة، وما مجموعه 160.000 زائر. وأخيرًا تم إلغاء معارض سياحية ألمانية، منها معرض فرانكفورت، ومعرض جي تي إم بمدينة وستوك الألمانية، ومعرض مدينة فريدريشن بألمانيا، إضافة إلى معارض محلية أوروبية بصربيا والبوسنة وتركيا.

دبي سوق السفر العربي بدبي مركز دبي التجاري العالمي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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8 ضربات لـ"كورونا" في شهرَيْن "قصمت ظَهْر" السياحة العالمية.. هنا التفاصيل
سبق

قرَّرت الشركة المنظِّمة لمعرض سوق السفر العربي بدبي، الذي كان موعده الأساسي 22 إبريل الجاري، ثم تم تأجيله إلى يونيو 2020، إلغاءه؛ وسيُعقد بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 16 إلى 19 مايو 2021م.

وقبل إلغاء سوق السفر، ومنذ إعلان تفشي فيروس كورونا، ضربت تداعياته قطاع السياحة العالمية؛ ما أدى إلى إلغاء العديد من المعارض الدولية في العالم، وعددها ثمانية معارض، كانت ستعقد في هذه الفترات، خاصة من يناير إلى إبريل الحالي.

وأول المعارض الضخمة الملغاة كان معرض برلين السياحي، أكبر معرض سياحة في العالم، وهو المعرض التجاري الأكبر والأضخم في العالم نظرًا لمشاركة 10.000 عارض من أكثر من 180 دولة، وما مجموعه 160.000 زائر. وأخيرًا تم إلغاء معارض سياحية ألمانية، منها معرض فرانكفورت، ومعرض جي تي إم بمدينة وستوك الألمانية، ومعرض مدينة فريدريشن بألمانيا، إضافة إلى معارض محلية أوروبية بصربيا والبوسنة وتركيا.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
11:57 PM

8 ضربات لـ"كورونا" في شهرَيْن "قصمت ظَهْر" السياحة العالمية.. هنا التفاصيل

تسبَّبت بإلغاء معارض دولية كانت ستُعقد في الفترات من يناير إلى إبريل الحالي

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خالد خليل - الرياض
0
2,119

قرَّرت الشركة المنظِّمة لمعرض سوق السفر العربي بدبي، الذي كان موعده الأساسي 22 إبريل الجاري، ثم تم تأجيله إلى يونيو 2020، إلغاءه؛ وسيُعقد بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 16 إلى 19 مايو 2021م.

وقبل إلغاء سوق السفر، ومنذ إعلان تفشي فيروس كورونا، ضربت تداعياته قطاع السياحة العالمية؛ ما أدى إلى إلغاء العديد من المعارض الدولية في العالم، وعددها ثمانية معارض، كانت ستعقد في هذه الفترات، خاصة من يناير إلى إبريل الحالي.

وأول المعارض الضخمة الملغاة كان معرض برلين السياحي، أكبر معرض سياحة في العالم، وهو المعرض التجاري الأكبر والأضخم في العالم نظرًا لمشاركة 10.000 عارض من أكثر من 180 دولة، وما مجموعه 160.000 زائر. وأخيرًا تم إلغاء معارض سياحية ألمانية، منها معرض فرانكفورت، ومعرض جي تي إم بمدينة وستوك الألمانية، ومعرض مدينة فريدريشن بألمانيا، إضافة إلى معارض محلية أوروبية بصربيا والبوسنة وتركيا.

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