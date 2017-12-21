"الثقافة" توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود

تهدف لاستحداث تخصصات علمية جديدة مستقبلاً

وقّعت وزارة الثقافة اليوم اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود لتأهيل الطلاب والطالبات السعوديين للعمل في القطاعات الثقافية، ورفع الوعي بالمهن الثقافية في جميع المجالات الإبداعية، بمقر الجامعة، بحضور نائب وزير الثقافة حامد محمد فايز، ورئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر.

ونصّت اتفاقية التعاون على العمل لاستحداث تخصصات علمية جديدة مستقبلاً في مجالات الثقافة مثل: الفنون البصرية والأدائية، والعمل على تمكين المخرجات التعليمية في مختلف المجالات الثقافية بالجامعة، وتوفير فرص دراسية في المهن والمجالات البحثية الثقافية، والعمل على إضافة تخصصات وبرامج أكاديمية جديدة وأنشطة طلابية وأبحاث، إضافة إلى الفعاليات الثقافية التي يمكن إقامتها في الجامعة.

وتندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية تنمية القدرات الثقافية في الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي ستقوم من خلالها وزارة الثقافة بالتوقيع مع عددٍ من مؤسسات التعليم العالي للتعاون في البرامج والتخصصات الأكاديمية الثقافية؛ من أجل تمكين القدرات السعودية، ورفع مستوى المخرجات التعليمية الثقافية، وزيادة مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات بالمهن الثقافية.