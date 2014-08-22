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﻿"أبوظبي الرياضية".. إدارة الاتحاد تتجه لإقالة "كاريلي"

كشفت تقارير صحفية نقلتها قناة أبوظبي الرياضية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تتجه لإقالة المدير الفتي للفريق، البرازيلي فابيو كاريلي.

ويأتي اتجاه الإدارة الاتحادية عقب البداية المهزوزة للفريق الموسم الحالي والتي كان آخرها خسارة الفريق للقب البطولة العربية.

وخسر الاتحاد النهائي العربي لمصلحة الرجاء المغربي بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق.

وتعرض الاتحاد لهزيمة في الدوري في أول مباراة للفريق أمام الفيحاء قبل أن يعود ويحقق الفوز في المباراة الثانية.

وطالبت جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إدارة ناديها بالإسراع في قرار الإقالة والتعاقد مع مدير فني كفء للفريق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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﻿"أبوظبي الرياضية".. إدارة الاتحاد تتجه لإقالة "كاريلي"
سبق

كشفت تقارير صحفية نقلتها قناة أبوظبي الرياضية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تتجه لإقالة المدير الفتي للفريق، البرازيلي فابيو كاريلي.

ويأتي اتجاه الإدارة الاتحادية عقب البداية المهزوزة للفريق الموسم الحالي والتي كان آخرها خسارة الفريق للقب البطولة العربية.

وخسر الاتحاد النهائي العربي لمصلحة الرجاء المغربي بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق.

وتعرض الاتحاد لهزيمة في الدوري في أول مباراة للفريق أمام الفيحاء قبل أن يعود ويحقق الفوز في المباراة الثانية.

وطالبت جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إدارة ناديها بالإسراع في قرار الإقالة والتعاقد مع مدير فني كفء للفريق.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
03:56 PM

﻿"أبوظبي الرياضية".. إدارة الاتحاد تتجه لإقالة "كاريلي"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية نقلتها قناة أبوظبي الرياضية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تتجه لإقالة المدير الفتي للفريق، البرازيلي فابيو كاريلي.

ويأتي اتجاه الإدارة الاتحادية عقب البداية المهزوزة للفريق الموسم الحالي والتي كان آخرها خسارة الفريق للقب البطولة العربية.

وخسر الاتحاد النهائي العربي لمصلحة الرجاء المغربي بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق.

وتعرض الاتحاد لهزيمة في الدوري في أول مباراة للفريق أمام الفيحاء قبل أن يعود ويحقق الفوز في المباراة الثانية.

وطالبت جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إدارة ناديها بالإسراع في قرار الإقالة والتعاقد مع مدير فني كفء للفريق.

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