المرور يضبط قائد شاحنة تَوَقَّف وسط طريق عامٍّ مُعرِّضًا حياة الآخرين للخطر

عقب مقطع فيديو متداول.. وقال: تم ضبطه وتطبيق العقوبة المقررة بالنظام

ضبط المرور السعودي، قائد شاحنة، بعد توقفه في وسط الطريق العامّ، مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد شاحنة قام بالتوقف بوسط الطريق العامّ مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر؛ فقد تم ضبطه وتطبيق العقوبة المقررة بالنظام.