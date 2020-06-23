لاعبو الاتحاد يجرون الفحوص الطبية.. والغامدي يقترب من الرحيل

وفق توجيهات وزارة الرياضة وتنفيذاً لـ"البروتوكول"

أجرى لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، قبل استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.

وقال النادي في بيان رسمي بث عبر حسابه على موقع "تويتر":" أجرى أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مساء اليوم الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على الحالة الصحية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والعاملة بالفريق ".

وتابع البيان: تم ذلك "وفق توجيهات وزارة الرياضة وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة التدريبات الجماعية، بالتعاون مع مجموعة سليمان فقيه الطبية".

وفي سياق متصل كشفت تقارير صحفية عن اقتراب عبدالرحمن الغامدي مهاجم الفريق من الرحيل عن صفوف الاتحاد بعد نهاية عقده الذي ينتهي مع نهاية هذا الشهر.

حيث توصل الغامدي إلى اتفاق مبدئي مع نادي الوحدة للانتقال إليه بداية من الموسم القادم.