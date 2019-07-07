مركز الحرب الفكرية: المسلَّمات الفكرية للتطرف الإرهابي اعتقاده بإقامة ما يسميه دولة خلافته المزعومة

أكد مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع أن من المسلَّمات الفكرية للتطرف الإرهابي اعتقاده أنه سيقيم ما أسماه بدولة خلافته المزعومة بعدما أعلن الحرب على كل من سواه، ومن ثم اعتقاده بهزيمة قادمة لأمم الأرض كافة على يديه بإعجاز إلهي، يخرق سنن الله الكونية.

وقال المركز: وقد حمله هذا الضلال على مجازفاته الإجرامية بفظائعها الإرهابية.



