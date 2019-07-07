النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز الحرب الفكرية: المسلَّمات الفكرية للتطرف الإرهابي اعتقاده بإقامة ما يسميه دولة خلافته المزعومة

أكد مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع أن من المسلَّمات الفكرية للتطرف الإرهابي اعتقاده أنه سيقيم ما أسماه بدولة خلافته المزعومة بعدما أعلن الحرب على كل من سواه، ومن ثم اعتقاده بهزيمة قادمة لأمم الأرض كافة على يديه بإعجاز إلهي، يخرق سنن الله الكونية.

وقال المركز: وقد حمله هذا الضلال على مجازفاته الإجرامية بفظائعها الإرهابية.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز الحرب الفكرية: المسلَّمات الفكرية للتطرف الإرهابي اعتقاده بإقامة ما يسميه دولة خلافته المزعومة
سبق

أكد مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع أن من المسلَّمات الفكرية للتطرف الإرهابي اعتقاده أنه سيقيم ما أسماه بدولة خلافته المزعومة بعدما أعلن الحرب على كل من سواه، ومن ثم اعتقاده بهزيمة قادمة لأمم الأرض كافة على يديه بإعجاز إلهي، يخرق سنن الله الكونية.

وقال المركز: وقد حمله هذا الضلال على مجازفاته الإجرامية بفظائعها الإرهابية.


07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
08:55 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
09:40 PM

مركز الحرب الفكرية: المسلَّمات الفكرية للتطرف الإرهابي اعتقاده بإقامة ما يسميه دولة خلافته المزعومة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
666

أكد مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع أن من المسلَّمات الفكرية للتطرف الإرهابي اعتقاده أنه سيقيم ما أسماه بدولة خلافته المزعومة بعدما أعلن الحرب على كل من سواه، ومن ثم اعتقاده بهزيمة قادمة لأمم الأرض كافة على يديه بإعجاز إلهي، يخرق سنن الله الكونية.

وقال المركز: وقد حمله هذا الضلال على مجازفاته الإجرامية بفظائعها الإرهابية.


اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,723
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,541
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,872
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,525

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة