أمير الشرقية يؤكّد: الإعلام رسالة سامية ومسؤولية أخلاقية

التقى رئيس تحرير "سبق" ومنسوبيها في المنطقة

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن الإعلام رسالة سامية، وكل فرد من منسوبي الإعلام مسؤول عن الكلمة التي ينقلها، ومسؤوليته أخلاقية قبل أن تكون نظامية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه في ديوان الإمارة، اليوم (الأحد) مدير عام ورئيس تحرير "سبق" علي بن عبده الحازمي؛ ومسؤولي التحرير بالمنطقة الشرقية.

وبين سموه أن على الصحف والصحفيين الالتزام بمنهج المصداقية، المبني على إبراز الإنجازات بتوازنٍ، والنقد الصادق الهادف للبناء، كما حثّ وفد الصحيفة على بذل مزيدٍ من الجهد والعطاء تجاه الوطن والمواطن، ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، والحرص على تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجال الإعلام، والحرص على أن يستوعبوا القيم الأخلاقية والإنسانية في العمل الإعلامي، متمنيًا سموه لصحيفة "سبق" ومنسوبيها التوفيق.

من جهته، أعرب رئيس التحرير علي الحازمي؛ عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على استقباله منسوبي الصحيفة؛ مؤكداً أن هذا غير مستغرَب من سموه الذي يدعم دائماً الإعلاميين في المنطقة، ويحرص على أن يقوم الإعلام بدوره في العملية التنموية، ويشارك في إبراز المنجزات الحضارية في المملكة.