تمديد تكليف "الغامدي" مديرًا لمستشفى نمرة العام لمدة عام
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وائل مطير، اليوم، قراراً بتمديد تكليف الأخصائي عبدالرحمن بن خميس الغامدي، مديراً لمستشفى نمرة العام لمدة عام.
وأعرب "الغامدي"، عن شكره وتقديره على هذه الثقة وحسن الظن، سائلاً الله، العون والتوفيق في خدمة الوطن والمواطن والارتقاء بالخدمة الصحية بالمستشفى.
تمديد تكليف "الغامدي" مديرًا لمستشفى نمرة العام لمدة عام
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-22
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وائل مطير، اليوم، قراراً بتمديد تكليف الأخصائي عبدالرحمن بن خميس الغامدي، مديراً لمستشفى نمرة العام لمدة عام.
وأعرب "الغامدي"، عن شكره وتقديره على هذه الثقة وحسن الظن، سائلاً الله، العون والتوفيق في خدمة الوطن والمواطن والارتقاء بالخدمة الصحية بالمستشفى.
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
02:21 PM
تمديد تكليف "الغامدي" مديرًا لمستشفى نمرة العام لمدة عام
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وائل مطير، اليوم، قراراً بتمديد تكليف الأخصائي عبدالرحمن بن خميس الغامدي، مديراً لمستشفى نمرة العام لمدة عام.
وأعرب "الغامدي"، عن شكره وتقديره على هذه الثقة وحسن الظن، سائلاً الله، العون والتوفيق في خدمة الوطن والمواطن والارتقاء بالخدمة الصحية بالمستشفى.