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شاهد .. أصوات الرعد ترافق "أمطار حرة العلا" وسط أجواء غائمة

فيما شملت طريق "ثربة - أبو راكة" أسالت الهطولات بعض الأودية

تصوير- يحيى المازن

رافقت مشاهد لأمطار الحرة وطريق "ثربة - أبو راكة" جهة محافظة العلا، أمس السبت، أصوات الرعد وحجم المياه التي وُصفت ما بين الخفيفة والمتوسطة؛ إذ سالت بعض الأودية؛ حيث شهد مناخ تلك المناطق أجواءً غائمة.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. أصوات الرعد ترافق "أمطار حرة العلا" وسط أجواء غائمة
سبق

تصوير- يحيى المازن

رافقت مشاهد لأمطار الحرة وطريق "ثربة - أبو راكة" جهة محافظة العلا، أمس السبت، أصوات الرعد وحجم المياه التي وُصفت ما بين الخفيفة والمتوسطة؛ إذ سالت بعض الأودية؛ حيث شهد مناخ تلك المناطق أجواءً غائمة.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
10:13 AM

شاهد .. أصوات الرعد ترافق "أمطار حرة العلا" وسط أجواء غائمة

فيما شملت طريق "ثربة - أبو راكة" أسالت الهطولات بعض الأودية

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بدر الجبل - تبوك
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تصوير- يحيى المازن

رافقت مشاهد لأمطار الحرة وطريق "ثربة - أبو راكة" جهة محافظة العلا، أمس السبت، أصوات الرعد وحجم المياه التي وُصفت ما بين الخفيفة والمتوسطة؛ إذ سالت بعض الأودية؛ حيث شهد مناخ تلك المناطق أجواءً غائمة.

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