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رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

رفع التهاني والتبريكات لخادم الحرمين وولي العهد

رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1441هـ؛ سائلًا المولى عز وجل أن يوفق بلادنا للمزيد من النجاحات، ويُديم عليها أمنها واستقرارها.

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رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج
سبق

رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1441هـ؛ سائلًا المولى عز وجل أن يوفق بلادنا للمزيد من النجاحات، ويُديم عليها أمنها واستقرارها.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
08:18 AM

رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

رفع التهاني والتبريكات لخادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1441هـ؛ سائلًا المولى عز وجل أن يوفق بلادنا للمزيد من النجاحات، ويُديم عليها أمنها واستقرارها.

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