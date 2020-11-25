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الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة

قُتل أربعة أشخاص وأصيب العشرات في هجوم شنه مسلحون على مدرسة ثانوية في جنوب غرب الكاميرون، إحدى المنطقتين الناطقتيْن بالإنجليزية في البلاد.

وذكرت قناة "سي آر تي" الحكومية، أن مدرسة "إيكوندو تيتي" كانت مسرحًا لهجوم شنه مسلحون فتحوا النار بطريقة عشوائية داخل المدرسة، وألقوا متفجرات داخل الأقسام، أسفر عنها مقتل ثلاثة تلاميذ ومعلمتهم وإصابة العشرات.

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الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة
سبق

قُتل أربعة أشخاص وأصيب العشرات في هجوم شنه مسلحون على مدرسة ثانوية في جنوب غرب الكاميرون، إحدى المنطقتين الناطقتيْن بالإنجليزية في البلاد.

وذكرت قناة "سي آر تي" الحكومية، أن مدرسة "إيكوندو تيتي" كانت مسرحًا لهجوم شنه مسلحون فتحوا النار بطريقة عشوائية داخل المدرسة، وألقوا متفجرات داخل الأقسام، أسفر عنها مقتل ثلاثة تلاميذ ومعلمتهم وإصابة العشرات.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
08:44 AM

الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قُتل أربعة أشخاص وأصيب العشرات في هجوم شنه مسلحون على مدرسة ثانوية في جنوب غرب الكاميرون، إحدى المنطقتين الناطقتيْن بالإنجليزية في البلاد.

وذكرت قناة "سي آر تي" الحكومية، أن مدرسة "إيكوندو تيتي" كانت مسرحًا لهجوم شنه مسلحون فتحوا النار بطريقة عشوائية داخل المدرسة، وألقوا متفجرات داخل الأقسام، أسفر عنها مقتل ثلاثة تلاميذ ومعلمتهم وإصابة العشرات.

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