قال المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا، اليوم الأحد، إن غالبية المصابين بفيروس كورونا في باكستان هم من الأشخاص الذين عادوا مؤخراً من إيران. وفي التفاصيل، أوضح "ميرزا" في مؤتمر صحفي اليوم بإسلام آباد أن 58% من المصابين بفيروس كورونا في باكستان هم من الأشخاص الذين زاروا إيران، ويبلغ عددهم 857 حالة، من إجمالي عدد المصابين في جميع أنحاء باكستان البالغ 1527 حالة. وأضاف: إن 191 من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا هم من الذين عادوا من مختلف الدول الأخرى، ويشكلون ما نسبته 13% من إجمالي المصابين، بينما يشكل باقي المصابين نسبة 29% وهم من الذين تلقوا العدوى محلياً. وقال: إن نسبة المصابين في باكستان ما زالت منخفضة مقارنة بباقي الدول، ولكن يجب على السكان التعاون مع السلطات الحكومية للقضاء على انتشار فيروس كورونا من خلال ممارسة الخطوات الوقائية بما في ذلك تقليص التواصل الاجتماعي والحد من الخروج من المنازل وتجنب مصافحة اليدين وغسل اليدين بالصابون لمدة 20 ثانية عدة مرات في اليوم.

باكستان تؤكد أن غالبية المصابين بـ"كورونا" لديها عائدون من إيران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-29 قال المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا، اليوم الأحد، إن غالبية المصابين بفيروس كورونا في باكستان هم من الأشخاص الذين عادوا مؤخراً من إيران.



وفي التفاصيل، أوضح "ميرزا" في مؤتمر صحفي اليوم بإسلام آباد أن 58% من المصابين بفيروس كورونا في باكستان هم من الأشخاص الذين زاروا إيران، ويبلغ عددهم 857 حالة، من إجمالي عدد المصابين في جميع أنحاء باكستان البالغ 1527 حالة.



وأضاف: إن 191 من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا هم من الذين عادوا من مختلف الدول الأخرى، ويشكلون ما نسبته 13% من إجمالي المصابين، بينما يشكل باقي المصابين نسبة 29% وهم من الذين تلقوا العدوى محلياً.



وقال: إن نسبة المصابين في باكستان ما زالت منخفضة مقارنة بباقي الدول، ولكن يجب على السكان التعاون مع السلطات الحكومية للقضاء على انتشار فيروس كورونا من خلال ممارسة الخطوات الوقائية بما في ذلك تقليص التواصل الاجتماعي والحد من الخروج من المنازل وتجنب مصافحة اليدين وغسل اليدين بالصابون لمدة 20 ثانية عدة مرات في اليوم.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 11:45 PM

اخر تعديل 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 03:29 AM

باكستان تؤكد أن غالبية المصابين بـ"كورونا" لديها عائدون من إيران "ميرزا" قال إن عددهم 857 حالة من إجمالي 1527 مصاباً في البلاد





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قال المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا، اليوم الأحد، إن غالبية المصابين بفيروس كورونا في باكستان هم من الأشخاص الذين عادوا مؤخراً من إيران.



وفي التفاصيل، أوضح "ميرزا" في مؤتمر صحفي اليوم بإسلام آباد أن 58% من المصابين بفيروس كورونا في باكستان هم من الأشخاص الذين زاروا إيران، ويبلغ عددهم 857 حالة، من إجمالي عدد المصابين في جميع أنحاء باكستان البالغ 1527 حالة.



وأضاف: إن 191 من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا هم من الذين عادوا من مختلف الدول الأخرى، ويشكلون ما نسبته 13% من إجمالي المصابين، بينما يشكل باقي المصابين نسبة 29% وهم من الذين تلقوا العدوى محلياً.



وقال: إن نسبة المصابين في باكستان ما زالت منخفضة مقارنة بباقي الدول، ولكن يجب على السكان التعاون مع السلطات الحكومية للقضاء على انتشار فيروس كورونا من خلال ممارسة الخطوات الوقائية بما في ذلك تقليص التواصل الاجتماعي والحد من الخروج من المنازل وتجنب مصافحة اليدين وغسل اليدين بالصابون لمدة 20 ثانية عدة مرات في اليوم.