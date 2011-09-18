بالصور .. معرض توعوي يسجِّل بلاغات المواطنين حول مواقع التشوُّه البصري بالطائف

سجَّل المعرض التوعوي لتحسين المشهد الحضري، الذي تقيمه أمانة محافظة الطائف حاليًا في جوري مول، بلاغات عدة من قِبل مرتادي المول وزوَّار المعرض حول بعض المواقع التي تشهد تشوهًا بصريًّا، وتم معالجتها في حينه، كما أُحيلت بعض البلاغات لإدارات مختصة في الأمانة للتعامل معها. وتفصيلاً، أكد المشرف العام للمعرض، المهندس سمير الشهيب، لـ"سبق" أن المعرض تناول تجربة الأمانة وجهودها في تحسين المشهد الحضري، ضمن خطة برنامج معالجة التشوه البصري في الشوارع الرئيسية، وذلك بوضع حوكمة تهدف لضمان معالجة التشوه البصري تنفيذًا لتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وتطرق "الشهيب" إلى رفع الشراكة المجتمعية من خلال مبادرات عديدة، أطلقتها الأمانة، تُعنى بمشاركة أفراد المجتمع من المتطوعين في رصد عناصر التشوهات البصرية، إضافة إلى عرض نماذج للجهود في الشوارع الرئيسية والمداخل وأعمدة الإنارة بعد وضع التعديلات التي تتوافق مع تحسين المشهد الحضري. وأضاف: تم دعم المعرض بغرفة التحكم والعمليات، التي تقوم برصد وتحليل عناصر التشوه البصري كافة، ومعالجتها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالأمانة والبلديات، والتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة. وزار المعرض أكثر من 480 شخصًا منذ بداية إطلاقه إلى نهاية اليوم الثاني، واطلعوا على مشاريع عدة تنفذها الأمانة، تتوافق مع جودة الحياة. فيما يهدف المعرض إلى تعريف الأهالي وزوار السوق بمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري، التي أطلقتها مؤخرًا، وتعزيز التوعية بجهود معالجة التشوه البصري، وأهمية مشاركة القطاعات المختصة وأفراد المجتمع في إنجاح المبادرة بعد أن قطعت الأمانة شوطًا متقدمًا خلال الأيام الماضية في معالجة التشوهات البصرية بأشكالها كافة. ويقدم المعرض تجربة حية للتشوهات البصرية قبل وبعد المعالجة، ويُعرّف بالمشوهات البصرية وآلية المساهمة في معالجتها بالإبلاغ عنها عبر تطبيق بلدي. وكان ناصر السبيعي محافظ الطائف المكلف، قد دشَّن مساء الأربعاء الماضي معرض أمانة الطائف (صوِّر وأرسل)؛ للتعريف بجهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري والقضاء على المشوهات البصرية بأحياء وشوارع المدينة، المقام بسوق جوري مول، وذلك بحضور أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، ورؤساء الإدارات الحكومية. ويستمر المعرض لمدة أسبوع.

بالصور .. معرض توعوي يسجِّل بلاغات المواطنين حول مواقع التشوُّه البصري بالطائف فهد العتيبي سبق 2021-09-18 سجَّل المعرض التوعوي لتحسين المشهد الحضري، الذي تقيمه أمانة محافظة الطائف حاليًا في جوري مول، بلاغات عدة من قِبل مرتادي المول وزوَّار المعرض حول بعض المواقع التي تشهد تشوهًا بصريًّا، وتم معالجتها في حينه، كما أُحيلت بعض البلاغات لإدارات مختصة في الأمانة للتعامل معها.



وتفصيلاً، أكد المشرف العام للمعرض، المهندس سمير الشهيب، لـ"سبق" أن المعرض تناول تجربة الأمانة وجهودها في تحسين المشهد الحضري، ضمن خطة برنامج معالجة التشوه البصري في الشوارع الرئيسية، وذلك بوضع حوكمة تهدف لضمان معالجة التشوه البصري تنفيذًا لتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.



وتطرق "الشهيب" إلى رفع الشراكة المجتمعية من خلال مبادرات عديدة، أطلقتها الأمانة، تُعنى بمشاركة أفراد المجتمع من المتطوعين في رصد عناصر التشوهات البصرية، إضافة إلى عرض نماذج للجهود في الشوارع الرئيسية والمداخل وأعمدة الإنارة بعد وضع التعديلات التي تتوافق مع تحسين المشهد الحضري.



وأضاف: تم دعم المعرض بغرفة التحكم والعمليات، التي تقوم برصد وتحليل عناصر التشوه البصري كافة، ومعالجتها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالأمانة والبلديات، والتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة.



وزار المعرض أكثر من 480 شخصًا منذ بداية إطلاقه إلى نهاية اليوم الثاني، واطلعوا على مشاريع عدة تنفذها الأمانة، تتوافق مع جودة الحياة. فيما يهدف المعرض إلى تعريف الأهالي وزوار السوق بمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري، التي أطلقتها مؤخرًا، وتعزيز التوعية بجهود معالجة التشوه البصري، وأهمية مشاركة القطاعات المختصة وأفراد المجتمع في إنجاح المبادرة بعد أن قطعت الأمانة شوطًا متقدمًا خلال الأيام الماضية في معالجة التشوهات البصرية بأشكالها كافة.



ويقدم المعرض تجربة حية للتشوهات البصرية قبل وبعد المعالجة، ويُعرّف بالمشوهات البصرية وآلية المساهمة في معالجتها بالإبلاغ عنها عبر تطبيق بلدي.



وكان ناصر السبيعي محافظ الطائف المكلف، قد دشَّن مساء الأربعاء الماضي معرض أمانة الطائف (صوِّر وأرسل)؛ للتعريف بجهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري والقضاء على المشوهات البصرية بأحياء وشوارع المدينة، المقام بسوق جوري مول، وذلك بحضور أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، ورؤساء الإدارات الحكومية. ويستمر المعرض لمدة أسبوع.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 01:23 AM

بالصور .. معرض توعوي يسجِّل بلاغات المواطنين حول مواقع التشوُّه البصري بالطائف أُحيلت بعضها للأمانة للتعامل معها في إطار خطة تحسين المشهد الحضري بالمحافظة





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سجَّل المعرض التوعوي لتحسين المشهد الحضري، الذي تقيمه أمانة محافظة الطائف حاليًا في جوري مول، بلاغات عدة من قِبل مرتادي المول وزوَّار المعرض حول بعض المواقع التي تشهد تشوهًا بصريًّا، وتم معالجتها في حينه، كما أُحيلت بعض البلاغات لإدارات مختصة في الأمانة للتعامل معها.



وتفصيلاً، أكد المشرف العام للمعرض، المهندس سمير الشهيب، لـ"سبق" أن المعرض تناول تجربة الأمانة وجهودها في تحسين المشهد الحضري، ضمن خطة برنامج معالجة التشوه البصري في الشوارع الرئيسية، وذلك بوضع حوكمة تهدف لضمان معالجة التشوه البصري تنفيذًا لتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.



وتطرق "الشهيب" إلى رفع الشراكة المجتمعية من خلال مبادرات عديدة، أطلقتها الأمانة، تُعنى بمشاركة أفراد المجتمع من المتطوعين في رصد عناصر التشوهات البصرية، إضافة إلى عرض نماذج للجهود في الشوارع الرئيسية والمداخل وأعمدة الإنارة بعد وضع التعديلات التي تتوافق مع تحسين المشهد الحضري.



وأضاف: تم دعم المعرض بغرفة التحكم والعمليات، التي تقوم برصد وتحليل عناصر التشوه البصري كافة، ومعالجتها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالأمانة والبلديات، والتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة.



وزار المعرض أكثر من 480 شخصًا منذ بداية إطلاقه إلى نهاية اليوم الثاني، واطلعوا على مشاريع عدة تنفذها الأمانة، تتوافق مع جودة الحياة. فيما يهدف المعرض إلى تعريف الأهالي وزوار السوق بمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري، التي أطلقتها مؤخرًا، وتعزيز التوعية بجهود معالجة التشوه البصري، وأهمية مشاركة القطاعات المختصة وأفراد المجتمع في إنجاح المبادرة بعد أن قطعت الأمانة شوطًا متقدمًا خلال الأيام الماضية في معالجة التشوهات البصرية بأشكالها كافة.



ويقدم المعرض تجربة حية للتشوهات البصرية قبل وبعد المعالجة، ويُعرّف بالمشوهات البصرية وآلية المساهمة في معالجتها بالإبلاغ عنها عبر تطبيق بلدي.



وكان ناصر السبيعي محافظ الطائف المكلف، قد دشَّن مساء الأربعاء الماضي معرض أمانة الطائف (صوِّر وأرسل)؛ للتعريف بجهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري والقضاء على المشوهات البصرية بأحياء وشوارع المدينة، المقام بسوق جوري مول، وذلك بحضور أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، ورؤساء الإدارات الحكومية. ويستمر المعرض لمدة أسبوع.