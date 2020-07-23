فيديو.. شاهد ما فعله طفلان بعد اشتعال النار في شقتهما بالطابق الثالث

تَعَلَّق الأكبر بالنافذة وترك نفسه يسقط

نجح عدد من السكان، بشجاعة نادرة، في إنقاذ حياة طفلين شقيقين، 10 و3 سنوات، بعد اندلاع حريق في شقتهما في مدينة غرينوبل، جنوب شرقي فرنسا؛ فيما رصدت العدسات لحظات قفزهما من الطابق الثالث هربًا من الموت.

وقفز الطفلان من نافذة الشقة على ارتفاع حوالى 10 أمتار (33 قدمًا)؛ فيما تلقفهم عدد من الناس كانوا ينتظرون أسفل البناية، حسب وكالة "فرانس برس".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الطفلين، البالغين من العمر 10 و3 سنوات، لم يتعرضا لأذى جراء السقوط؛ لكنهما ربما عانا من استنشاق الدخان.

وأظهر فيديو للإنقاذ الدرامي سقوط الأخ الأصغر من ارتفاع 3 طوابق على الأقل مع تصاعد دخان أسود من النافذة، وابتلاع النيران شرفة مجاورة.

ووسط صرخات الحاضرين، تعلق الأخ الأكبر بالنافذة، وترك نفسه يسقط في أحضان عدد من الناس تجمعوا لتلقفه في الأسفل.

وقالت تقارير إعلامية إن الصبيين أُدخلوا المستشفى، بالإضافة إلى 17 آخرين من سكان المبنى، حسب "سكاي نيوز عربية".

كما تم نقل 4 أشخاص أمسكوا بالطفلين عند القفز إلى المستشفى؛ للتحقق مما إذا كانوا قد تعرضوا لأي كسور في العظام.

وكشف طالب يبلغ من العمر 25 عامًا، أصيب بكسر في المعصم خلال المساعدة في تلقف الطفلين، أنه سمع صرخات وخرج لمشاهدة ما جرى من شرفة شقته القريبة، قبل أن يرى الحريق ويهرع للمساعدة، مع 4 أو5 أشخاص آخرين.

وقال الطالب، ويدعى وليد عثماني: "لم نكن نعرف ماذا نفعل"، "أردنا كسر الباب ولكن ذلك لم يكن ممكنًا؛ بحسب ما أورده موقع صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضح أن الحاضرين نادوا على الطفلين للقفز صوب أحضانهم "رغم أنه كان يُخشى في البداية عليهما".

وهنّأ العمدة، إريك بيول، السكان على عملية الإنقاذ، التي كشفت في رأيه عن "تقاليد التضامن والمساعدة المتبادلة في المدينة".