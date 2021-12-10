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الطائي "صائد الكبار" يواصل هوايته ويزيد من متاعب النصر

خطف فريق الطائي انتصارًا ثمينًا من أمام ضيفه النصر بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.

بهذه النتيجة غادر الطائي قاع الترتيب ليصعد للمركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة بينما توقف رصيد النصر عند 17 نقطة بالمركز السابع.

أبى المحترف الكاميروني فنسنت أبو بكر دخول فريقه النصر الاستراحة متعادلاً حينما تمكن من تسجيل هدف التقدم لفريقه بحلول الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع للشوط الأول بعد أن تلقى تمريرة طولية من سلطان الغنام هيأها لنفسه قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في شباك الحارس مارتن لوكوف رافعاً رصيده إلى 5 أهداف بالمسابقة .

بدأ فريق الطائي الشوط الثاني بقوة بحثاً عن التعديل وكان له ما أراد في الدقيقة 52 بعد أن أرسل نوديلج موسونا كرة عرضية وجدت المتحفز سافاس ماليلي الذي ارتقى فوق الجميع وتابعها برأسه في الشباك.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب النصر بعد غياب استمر لأكثر من ثمانية أشهر للإصابة بعد دخوله بديلًا عن اللاعب خالد الغنام عند الدقيقة 73.

وفي الأنفاس الأخيرة للمباراة وبالتحديد الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي نجح دينر جوميز لاعب الطائي من إشعال الملعب بتسجيله هدف الانتصار الثاني بعد أن تابع رأسية زميله نوديلج موسونا في شباك أمين بخاري.

الطائي النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الطائي "صائد الكبار" يواصل هوايته ويزيد من متاعب النصر
سبق

خطف فريق الطائي انتصارًا ثمينًا من أمام ضيفه النصر بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.

بهذه النتيجة غادر الطائي قاع الترتيب ليصعد للمركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة بينما توقف رصيد النصر عند 17 نقطة بالمركز السابع.

أبى المحترف الكاميروني فنسنت أبو بكر دخول فريقه النصر الاستراحة متعادلاً حينما تمكن من تسجيل هدف التقدم لفريقه بحلول الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع للشوط الأول بعد أن تلقى تمريرة طولية من سلطان الغنام هيأها لنفسه قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في شباك الحارس مارتن لوكوف رافعاً رصيده إلى 5 أهداف بالمسابقة .

بدأ فريق الطائي الشوط الثاني بقوة بحثاً عن التعديل وكان له ما أراد في الدقيقة 52 بعد أن أرسل نوديلج موسونا كرة عرضية وجدت المتحفز سافاس ماليلي الذي ارتقى فوق الجميع وتابعها برأسه في الشباك.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب النصر بعد غياب استمر لأكثر من ثمانية أشهر للإصابة بعد دخوله بديلًا عن اللاعب خالد الغنام عند الدقيقة 73.

وفي الأنفاس الأخيرة للمباراة وبالتحديد الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي نجح دينر جوميز لاعب الطائي من إشعال الملعب بتسجيله هدف الانتصار الثاني بعد أن تابع رأسية زميله نوديلج موسونا في شباك أمين بخاري.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
05:45 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
11:22 PM

الطائي "صائد الكبار" يواصل هوايته ويزيد من متاعب النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خطف فريق الطائي انتصارًا ثمينًا من أمام ضيفه النصر بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.

بهذه النتيجة غادر الطائي قاع الترتيب ليصعد للمركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة بينما توقف رصيد النصر عند 17 نقطة بالمركز السابع.

أبى المحترف الكاميروني فنسنت أبو بكر دخول فريقه النصر الاستراحة متعادلاً حينما تمكن من تسجيل هدف التقدم لفريقه بحلول الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع للشوط الأول بعد أن تلقى تمريرة طولية من سلطان الغنام هيأها لنفسه قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في شباك الحارس مارتن لوكوف رافعاً رصيده إلى 5 أهداف بالمسابقة .

بدأ فريق الطائي الشوط الثاني بقوة بحثاً عن التعديل وكان له ما أراد في الدقيقة 52 بعد أن أرسل نوديلج موسونا كرة عرضية وجدت المتحفز سافاس ماليلي الذي ارتقى فوق الجميع وتابعها برأسه في الشباك.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب النصر بعد غياب استمر لأكثر من ثمانية أشهر للإصابة بعد دخوله بديلًا عن اللاعب خالد الغنام عند الدقيقة 73.

وفي الأنفاس الأخيرة للمباراة وبالتحديد الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي نجح دينر جوميز لاعب الطائي من إشعال الملعب بتسجيله هدف الانتصار الثاني بعد أن تابع رأسية زميله نوديلج موسونا في شباك أمين بخاري.

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