النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرازيل تسجل 10250 إصابة جديدة بكورونا و899 حالة بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء إنها سجلت 10250 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و274 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونًا و157726 إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 616018 وفقًا لبيانات الوزارة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 51 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 364922 من ضمنهم 303368 حالة تم شفاؤها، و20821 حالة وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
البرازيل تسجل 10250 إصابة جديدة بكورونا و899 حالة بمصر
سبق

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء إنها سجلت 10250 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و274 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونًا و157726 إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 616018 وفقًا لبيانات الوزارة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 51 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 364922 من ضمنهم 303368 حالة تم شفاؤها، و20821 حالة وفاة.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
08:37 AM

البرازيل تسجل 10250 إصابة جديدة بكورونا و899 حالة بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
108

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء إنها سجلت 10250 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و274 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونًا و157726 إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 616018 وفقًا لبيانات الوزارة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 51 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 364922 من ضمنهم 303368 حالة تم شفاؤها، و20821 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,314
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,603
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,352
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,364

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة