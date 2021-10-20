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"أحوال مكة" تنقل كل المواعيد النسائية لـ"الجروشي مول"

بصفة مؤقتة.. بسبب أعمال صيانة طارئة في مكتب "الزاهر"

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، أنه تقرر، بصفة مؤقتة، نقل كل المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة 1 "الزاهر"، إلى الفترة المسائية بمكتب العاصمة المقدسة 2 "الجروشي مول".

وأشارت إلى أن السبب في ذلك هو تعذر استقبال المواطنات في مكتب "الزاهر" لخضوع القسم النسائي لأعمال صيانة طارئة.

وسيتم تنفيذ كل إجراءات المواطنات اللاتي يشملهن ذلك خلال الفترة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساءً بمكتب العاصمة المقدسة ٢ "الجروشي مول".

وأكدت "الأحوال المدنية" حرصها على تقديم خدماتها بيسر وجودة عالية، ومتابعتها، في الوقت ذاته، لمعالجة العطل الفني، الخارج عن إرادتها، في أسرع وقت.

الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة الزاهر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أحوال مكة" تنقل كل المواعيد النسائية لـ"الجروشي مول"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، أنه تقرر، بصفة مؤقتة، نقل كل المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة 1 "الزاهر"، إلى الفترة المسائية بمكتب العاصمة المقدسة 2 "الجروشي مول".

وأشارت إلى أن السبب في ذلك هو تعذر استقبال المواطنات في مكتب "الزاهر" لخضوع القسم النسائي لأعمال صيانة طارئة.

وسيتم تنفيذ كل إجراءات المواطنات اللاتي يشملهن ذلك خلال الفترة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساءً بمكتب العاصمة المقدسة ٢ "الجروشي مول".

وأكدت "الأحوال المدنية" حرصها على تقديم خدماتها بيسر وجودة عالية، ومتابعتها، في الوقت ذاته، لمعالجة العطل الفني، الخارج عن إرادتها، في أسرع وقت.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
03:15 PM

"أحوال مكة" تنقل كل المواعيد النسائية لـ"الجروشي مول"

بصفة مؤقتة.. بسبب أعمال صيانة طارئة في مكتب "الزاهر"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
2,957

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، أنه تقرر، بصفة مؤقتة، نقل كل المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة 1 "الزاهر"، إلى الفترة المسائية بمكتب العاصمة المقدسة 2 "الجروشي مول".

وأشارت إلى أن السبب في ذلك هو تعذر استقبال المواطنات في مكتب "الزاهر" لخضوع القسم النسائي لأعمال صيانة طارئة.

وسيتم تنفيذ كل إجراءات المواطنات اللاتي يشملهن ذلك خلال الفترة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساءً بمكتب العاصمة المقدسة ٢ "الجروشي مول".

وأكدت "الأحوال المدنية" حرصها على تقديم خدماتها بيسر وجودة عالية، ومتابعتها، في الوقت ذاته، لمعالجة العطل الفني، الخارج عن إرادتها، في أسرع وقت.

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