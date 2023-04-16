وكان إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ29 لشهر أبريل، قد وصل إلى 71 مليار ريال سعودي.

وقال البرنامج عبر "تويتر": "حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa.

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29.

"حساب المواطن" يعلن بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 29 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-16 أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29. وقال البرنامج عبر "تويتر": "حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa. وكان إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ29 لشهر أبريل، قد وصل إلى 71 مليار ريال سعودي.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 08:47 AM

"حساب المواطن" يعلن بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 29 إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج وصل إلى 71 مليار ريال





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أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29.

وقال البرنامج عبر "تويتر": "حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 29؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa.

وكان إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ29 لشهر أبريل، قد وصل إلى 71 مليار ريال سعودي.