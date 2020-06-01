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"هدف" يعقد جلستين تدريبيتين تفاعليتين أسبوعياً عبر "دروب"

حول مهارات الحياة وتحديات بيئة العمل وأنماط الشخصيات

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ممثلاً في منصة التدريب الإلكتروني "دروب" عند السابعة مساء اليوم، جلسة تدريبية تفاعلية مباشرة بعنوان "مكافحة غسل الأموال".

وستُعقد جلسة تدريبية تفاعلية عند السابعة مساء بعد غدٍ الأربعاء بعنوان "طرق كشف التزييف والتزوير"، فيما من المقرر عقد جلستين تدريبيتين تفاعليتين عبر منصة دروب أسبوعياً حتى نهاية 2020.

وتتكون الجلسات التدريبية التفاعلية من محتوى تدريبي يتم تقديمه من قبل مختصين، من خلال البث المباشر بحضور الكثير من المستفيدين بهدف نشر معرفة أو رفع مهارة معينة، حيث يتم تسجيل المحتوى أثناء البث المباشر، قبل رفع الجلسة التدريبية التفاعلية على منصة دروب من أجل تمكين مستفيدي المنصة من حضورها في وقت لاحق والحصول على شهادة اجتياز لها.

وتتناول الجلسات التدريبية التفاعلية الكثير من المواضيع والمجالات المرتبطة بسوق العمل كثقافة العمل عن بعد بشقيه الإداري والتقني، ومهارات التطوع الصحي في الأزمات، وإدارة الأزمات، وإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا، وذلك تماشياً مع الاحتياجات التدريبية في وقت الجائحة، كما أقيمت دورة تدريبية عن إدارة المشاريع الاحترافية من خلال عدة جلسات تفاعلية.

وتطرقت الجلسات التدريبية التفاعلية إلى مهارات العمل والحياة، وتحديات بيئة العمل، وأنماط الشخصيات، والتفكير الاستراتيجي، ومهارات البيع الناجح، ونموذج العمل التجاري، والتعاملات البنكية والمالية.

هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يعقد جلستين تدريبيتين تفاعليتين أسبوعياً عبر "دروب"
سبق

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ممثلاً في منصة التدريب الإلكتروني "دروب" عند السابعة مساء اليوم، جلسة تدريبية تفاعلية مباشرة بعنوان "مكافحة غسل الأموال".

وستُعقد جلسة تدريبية تفاعلية عند السابعة مساء بعد غدٍ الأربعاء بعنوان "طرق كشف التزييف والتزوير"، فيما من المقرر عقد جلستين تدريبيتين تفاعليتين عبر منصة دروب أسبوعياً حتى نهاية 2020.

وتتكون الجلسات التدريبية التفاعلية من محتوى تدريبي يتم تقديمه من قبل مختصين، من خلال البث المباشر بحضور الكثير من المستفيدين بهدف نشر معرفة أو رفع مهارة معينة، حيث يتم تسجيل المحتوى أثناء البث المباشر، قبل رفع الجلسة التدريبية التفاعلية على منصة دروب من أجل تمكين مستفيدي المنصة من حضورها في وقت لاحق والحصول على شهادة اجتياز لها.

وتتناول الجلسات التدريبية التفاعلية الكثير من المواضيع والمجالات المرتبطة بسوق العمل كثقافة العمل عن بعد بشقيه الإداري والتقني، ومهارات التطوع الصحي في الأزمات، وإدارة الأزمات، وإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا، وذلك تماشياً مع الاحتياجات التدريبية في وقت الجائحة، كما أقيمت دورة تدريبية عن إدارة المشاريع الاحترافية من خلال عدة جلسات تفاعلية.

وتطرقت الجلسات التدريبية التفاعلية إلى مهارات العمل والحياة، وتحديات بيئة العمل، وأنماط الشخصيات، والتفكير الاستراتيجي، ومهارات البيع الناجح، ونموذج العمل التجاري، والتعاملات البنكية والمالية.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
05:07 PM
اخر تعديل
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
07:16 PM

"هدف" يعقد جلستين تدريبيتين تفاعليتين أسبوعياً عبر "دروب"

حول مهارات الحياة وتحديات بيئة العمل وأنماط الشخصيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ممثلاً في منصة التدريب الإلكتروني "دروب" عند السابعة مساء اليوم، جلسة تدريبية تفاعلية مباشرة بعنوان "مكافحة غسل الأموال".

وستُعقد جلسة تدريبية تفاعلية عند السابعة مساء بعد غدٍ الأربعاء بعنوان "طرق كشف التزييف والتزوير"، فيما من المقرر عقد جلستين تدريبيتين تفاعليتين عبر منصة دروب أسبوعياً حتى نهاية 2020.

وتتكون الجلسات التدريبية التفاعلية من محتوى تدريبي يتم تقديمه من قبل مختصين، من خلال البث المباشر بحضور الكثير من المستفيدين بهدف نشر معرفة أو رفع مهارة معينة، حيث يتم تسجيل المحتوى أثناء البث المباشر، قبل رفع الجلسة التدريبية التفاعلية على منصة دروب من أجل تمكين مستفيدي المنصة من حضورها في وقت لاحق والحصول على شهادة اجتياز لها.

وتتناول الجلسات التدريبية التفاعلية الكثير من المواضيع والمجالات المرتبطة بسوق العمل كثقافة العمل عن بعد بشقيه الإداري والتقني، ومهارات التطوع الصحي في الأزمات، وإدارة الأزمات، وإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا، وذلك تماشياً مع الاحتياجات التدريبية في وقت الجائحة، كما أقيمت دورة تدريبية عن إدارة المشاريع الاحترافية من خلال عدة جلسات تفاعلية.

وتطرقت الجلسات التدريبية التفاعلية إلى مهارات العمل والحياة، وتحديات بيئة العمل، وأنماط الشخصيات، والتفكير الاستراتيجي، ومهارات البيع الناجح، ونموذج العمل التجاري، والتعاملات البنكية والمالية.

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