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هطولات غزيرة على جازان ومحافظاتها.. والظروف مثالية لتشكّل السيول

تمددت في صامطة وأبوعريش والمسارحة وتحذيرات من الجهات المعنية

هطلت أمطار غزيرة، قبل قليل، على محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية وعدد من المواقع الساحلية، فيما تستمر الهطولات الغزيرة حتى الآن وسط تحذيرات من الجهات المختصة.
وتشهد محافظات صامطة وأبوعريش وأحد المسارحة والعارضة وأجزاء من صبيا، أمطاراً ما بين غزيرة ومتوسطة.
يشار إلى أن موقع "طقس العرب" أوضح أن معظم الخرائط الجوية تبشر بوجود ظروف شبه مثالية لتشكل السيول في أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة.
وأوضح أنها تشمل بالدرجة الأولى مرتفعات جازان وعسير، وربما بعض المنحدرات الغربية، كما تمتد السحب الرعدية والأمطار نحو مرتفعات الباحة والطائف مع تشكل السيول في بعض الفترات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطولات غزيرة على جازان ومحافظاتها.. والظروف مثالية لتشكّل السيول
سبق

هطلت أمطار غزيرة، قبل قليل، على محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية وعدد من المواقع الساحلية، فيما تستمر الهطولات الغزيرة حتى الآن وسط تحذيرات من الجهات المختصة.
وتشهد محافظات صامطة وأبوعريش وأحد المسارحة والعارضة وأجزاء من صبيا، أمطاراً ما بين غزيرة ومتوسطة.
يشار إلى أن موقع "طقس العرب" أوضح أن معظم الخرائط الجوية تبشر بوجود ظروف شبه مثالية لتشكل السيول في أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة.
وأوضح أنها تشمل بالدرجة الأولى مرتفعات جازان وعسير، وربما بعض المنحدرات الغربية، كما تمتد السحب الرعدية والأمطار نحو مرتفعات الباحة والطائف مع تشكل السيول في بعض الفترات.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
02:11 PM

هطولات غزيرة على جازان ومحافظاتها.. والظروف مثالية لتشكّل السيول

تمددت في صامطة وأبوعريش والمسارحة وتحذيرات من الجهات المعنية

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محمد المواسي - جازان
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2,635

هطلت أمطار غزيرة، قبل قليل، على محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية وعدد من المواقع الساحلية، فيما تستمر الهطولات الغزيرة حتى الآن وسط تحذيرات من الجهات المختصة.
وتشهد محافظات صامطة وأبوعريش وأحد المسارحة والعارضة وأجزاء من صبيا، أمطاراً ما بين غزيرة ومتوسطة.
يشار إلى أن موقع "طقس العرب" أوضح أن معظم الخرائط الجوية تبشر بوجود ظروف شبه مثالية لتشكل السيول في أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة.
وأوضح أنها تشمل بالدرجة الأولى مرتفعات جازان وعسير، وربما بعض المنحدرات الغربية، كما تمتد السحب الرعدية والأمطار نحو مرتفعات الباحة والطائف مع تشكل السيول في بعض الفترات.

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