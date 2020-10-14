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إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 57246

تسجيل 1377 حالة خلال يوم

سجّل لبنان 1377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 57246 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 499 حالةً بعد تسجيل 20 حالة وفاة.

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 25164 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 57246
سبق

سجّل لبنان 1377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 57246 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 499 حالةً بعد تسجيل 20 حالة وفاة.

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 25164 حالة.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
09:00 PM

إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 57246

تسجيل 1377 حالة خلال يوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل لبنان 1377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 57246 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 499 حالةً بعد تسجيل 20 حالة وفاة.

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 25164 حالة.

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