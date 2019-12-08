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أندية الحي تعلم الطلاب "مهارات الإملاء" وتحتفي بإنجازات الوطن

واصلت برامجها وفعالياتها في منطقة الرياض

واصلت أندية الحي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض فعالياتها وبرامجها لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم.

وأقام نادي الحي في مدرسة "ابن سيرين" دورة في "المهارات الإملائية" استهدفت 24 مشاركاً، إضافة إلى عدد من الفعاليات الترفيهية.

من جهة أخرى، أصدر "نادي الوطن للهواة" في نادي الحي في مدرسة الشيخ محمد بن إبراهيم الثانوية تقريره السنوي، والذي أورد إنجازات داخلية وخارجية، هدفت إلى صعود المنصات العالمية، وزرع الثقة بالجيل القادم ليكونوا خير سفراء للوطن، بإشراف مجاهد بن غصب الغامدي، وعدد من المشرفين المتعاونين.

واحتوت لوحة الشرف للنادي على حصد الطلاب أحمد آل قرنوس وخالد المالكي وعبدالرحمن القيسي وجمعان الدوسري ومشاري مباركي، ميدالية ذهبية وأخرى فضية وثلاث برونزيات في بطولة الحسين الدولية للتايكوندو في الأردن.

وشارك النادي في بطولة الهند الدولية للتايكوندو التي حقق فيها الطالب عمر الزير الميدالية الذهبية، كما أقام فعاليات في تعزيز "اللياقة البدنية" لتنمية روح الجماعة لدى الأعضاء واكتساب الوعي الصحي والقوام الجيد واستثمار وقت الفراغ والجد وتحمل المشاق، و"القيم المرجعية لتذبذب ضربات القلب لدى الرياضيين مقارنة بغيرهم" التي هدفت إلى مقارنة قيم تذبذب ضربات القلب ونسبة الدهون لدى الرياضيين.

وواصل "نادي الوطن للهواة" في نادي الحي في مدرسة الشيخ محمد بن إبراهيم الثانوية في الرياض برامجه بالمشاركة في بطولة المملكة للناشئين التي انتزع النادي لقبها وحقق المركز الأول، كما شارك في بطولة الفجيرة السابعة الدولية المفتوحة للتايكوندو، و"بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة"، "وجائزة التميز لأندية الهواة" التي حصد فيها المركز الأول، وأقام "دورة في المنشطات وعلاقتها بالمكملات الغذائية" و"دورة في الإسعافات الأولية".

الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أندية الحي تعلم الطلاب "مهارات الإملاء" وتحتفي بإنجازات الوطن
سبق

واصلت أندية الحي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض فعالياتها وبرامجها لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم.

وأقام نادي الحي في مدرسة "ابن سيرين" دورة في "المهارات الإملائية" استهدفت 24 مشاركاً، إضافة إلى عدد من الفعاليات الترفيهية.

من جهة أخرى، أصدر "نادي الوطن للهواة" في نادي الحي في مدرسة الشيخ محمد بن إبراهيم الثانوية تقريره السنوي، والذي أورد إنجازات داخلية وخارجية، هدفت إلى صعود المنصات العالمية، وزرع الثقة بالجيل القادم ليكونوا خير سفراء للوطن، بإشراف مجاهد بن غصب الغامدي، وعدد من المشرفين المتعاونين.

واحتوت لوحة الشرف للنادي على حصد الطلاب أحمد آل قرنوس وخالد المالكي وعبدالرحمن القيسي وجمعان الدوسري ومشاري مباركي، ميدالية ذهبية وأخرى فضية وثلاث برونزيات في بطولة الحسين الدولية للتايكوندو في الأردن.

وشارك النادي في بطولة الهند الدولية للتايكوندو التي حقق فيها الطالب عمر الزير الميدالية الذهبية، كما أقام فعاليات في تعزيز "اللياقة البدنية" لتنمية روح الجماعة لدى الأعضاء واكتساب الوعي الصحي والقوام الجيد واستثمار وقت الفراغ والجد وتحمل المشاق، و"القيم المرجعية لتذبذب ضربات القلب لدى الرياضيين مقارنة بغيرهم" التي هدفت إلى مقارنة قيم تذبذب ضربات القلب ونسبة الدهون لدى الرياضيين.

وواصل "نادي الوطن للهواة" في نادي الحي في مدرسة الشيخ محمد بن إبراهيم الثانوية في الرياض برامجه بالمشاركة في بطولة المملكة للناشئين التي انتزع النادي لقبها وحقق المركز الأول، كما شارك في بطولة الفجيرة السابعة الدولية المفتوحة للتايكوندو، و"بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة"، "وجائزة التميز لأندية الهواة" التي حصد فيها المركز الأول، وأقام "دورة في المنشطات وعلاقتها بالمكملات الغذائية" و"دورة في الإسعافات الأولية".

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
07:45 PM

أندية الحي تعلم الطلاب "مهارات الإملاء" وتحتفي بإنجازات الوطن

واصلت برامجها وفعالياتها في منطقة الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أندية الحي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض فعالياتها وبرامجها لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم.

وأقام نادي الحي في مدرسة "ابن سيرين" دورة في "المهارات الإملائية" استهدفت 24 مشاركاً، إضافة إلى عدد من الفعاليات الترفيهية.

من جهة أخرى، أصدر "نادي الوطن للهواة" في نادي الحي في مدرسة الشيخ محمد بن إبراهيم الثانوية تقريره السنوي، والذي أورد إنجازات داخلية وخارجية، هدفت إلى صعود المنصات العالمية، وزرع الثقة بالجيل القادم ليكونوا خير سفراء للوطن، بإشراف مجاهد بن غصب الغامدي، وعدد من المشرفين المتعاونين.

واحتوت لوحة الشرف للنادي على حصد الطلاب أحمد آل قرنوس وخالد المالكي وعبدالرحمن القيسي وجمعان الدوسري ومشاري مباركي، ميدالية ذهبية وأخرى فضية وثلاث برونزيات في بطولة الحسين الدولية للتايكوندو في الأردن.

وشارك النادي في بطولة الهند الدولية للتايكوندو التي حقق فيها الطالب عمر الزير الميدالية الذهبية، كما أقام فعاليات في تعزيز "اللياقة البدنية" لتنمية روح الجماعة لدى الأعضاء واكتساب الوعي الصحي والقوام الجيد واستثمار وقت الفراغ والجد وتحمل المشاق، و"القيم المرجعية لتذبذب ضربات القلب لدى الرياضيين مقارنة بغيرهم" التي هدفت إلى مقارنة قيم تذبذب ضربات القلب ونسبة الدهون لدى الرياضيين.

وواصل "نادي الوطن للهواة" في نادي الحي في مدرسة الشيخ محمد بن إبراهيم الثانوية في الرياض برامجه بالمشاركة في بطولة المملكة للناشئين التي انتزع النادي لقبها وحقق المركز الأول، كما شارك في بطولة الفجيرة السابعة الدولية المفتوحة للتايكوندو، و"بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة"، "وجائزة التميز لأندية الهواة" التي حصد فيها المركز الأول، وأقام "دورة في المنشطات وعلاقتها بالمكملات الغذائية" و"دورة في الإسعافات الأولية".

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