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"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير

لمناقشة القضايا الاختصاصية التي تؤثر على تطورها

شاركت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المؤتمر السنوي الدولي لمُعدي المعايير، الذي عُقِد عن بعد من خلال الاتصال المرئي بتنظيم مجلس معايير المحاسبة الدولية، بحضور أعضاء المجلس لمناقشة آخر مستجدات المعايير والتفسيرات ذات الصلة.

ومثّل الهيئة في الاجتماع رئيس الهيئة التنفيذي الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، ورئيس لجنة معايير المحاسبة فهد بن محمد الطعيمي.

ويهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية من تنظيم المؤتمر إلى تواصل معدي المعايير فيما بينهم لمناقشة القضايا الاختصاصية التي تؤثر على تطور المعايير، حيث تتم مناقشة وعرض تجارب الدول المشاركة وكيف يمكن للمجلس تقديم الدعم اللازم في عملية تطبيق المعايير.

وركّز المؤتمر في نسخته لهذا العام على مناقشة توجّه المجلس لإنشاء مجلس خاص بمعايير تقارير الاستدامة، ومناقشة تفاعل أصحاب المصلحة مع المجلس في ظل جائحة كورونا، والخطة الخمسية للمجلس.

واشتمل المؤتمر على مناقشات في مجموعات فرعية للمشاريع القائمة التي منها مشروع الإفصاح للمنشآت التابعة التي لا تعد خاضعة للمساءلة العامة، ومراجعة معيار التقرير المالي رقم 9، ومشروع إعادة النظر في كيفية كتابة متطلبات الإفصاح في المعايير، ومشروع محتويات تقرير مجلس الإدارة.

وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس شكره لمجلس المعايير الدولية على تنظيمهم هذا المؤتمر السنوي.

وبيّن أن الهيئة تسعى من خلال انغماسها في هذا الاجتماع إلى المشاركة في مناقشة القضايا التي تؤثر على تطوير المعايير.

وأكد الدكتور "المغامس" حرص الهيئة بالمشاركة بشكل فعال في عدد من مناشط المجلس وذلك لإيصال وجهة نظرها في مشاريع المجلس، سواء من خلال الاجتماعات الدورية، أو من خلال التعليق على المشاريع التي ينشرها المجلس من وقت لآخر.

جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين شكّلت حضوراً بارزاً في المحافل الدولية ذات الصلة وتشارك بفاعليّة في جميع الأنشطة المتعلّقة بالعمل المحاسبي، كما أنها تعمل على إبداء الملاحظات ووجهات النظر الخاصة بها من خلال الاجتماعات الدورية التي تحرص على المشاركة المباشرة بها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير
سبق

شاركت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المؤتمر السنوي الدولي لمُعدي المعايير، الذي عُقِد عن بعد من خلال الاتصال المرئي بتنظيم مجلس معايير المحاسبة الدولية، بحضور أعضاء المجلس لمناقشة آخر مستجدات المعايير والتفسيرات ذات الصلة.

ومثّل الهيئة في الاجتماع رئيس الهيئة التنفيذي الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، ورئيس لجنة معايير المحاسبة فهد بن محمد الطعيمي.

ويهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية من تنظيم المؤتمر إلى تواصل معدي المعايير فيما بينهم لمناقشة القضايا الاختصاصية التي تؤثر على تطور المعايير، حيث تتم مناقشة وعرض تجارب الدول المشاركة وكيف يمكن للمجلس تقديم الدعم اللازم في عملية تطبيق المعايير.

وركّز المؤتمر في نسخته لهذا العام على مناقشة توجّه المجلس لإنشاء مجلس خاص بمعايير تقارير الاستدامة، ومناقشة تفاعل أصحاب المصلحة مع المجلس في ظل جائحة كورونا، والخطة الخمسية للمجلس.

واشتمل المؤتمر على مناقشات في مجموعات فرعية للمشاريع القائمة التي منها مشروع الإفصاح للمنشآت التابعة التي لا تعد خاضعة للمساءلة العامة، ومراجعة معيار التقرير المالي رقم 9، ومشروع إعادة النظر في كيفية كتابة متطلبات الإفصاح في المعايير، ومشروع محتويات تقرير مجلس الإدارة.

وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس شكره لمجلس المعايير الدولية على تنظيمهم هذا المؤتمر السنوي.

وبيّن أن الهيئة تسعى من خلال انغماسها في هذا الاجتماع إلى المشاركة في مناقشة القضايا التي تؤثر على تطوير المعايير.

وأكد الدكتور "المغامس" حرص الهيئة بالمشاركة بشكل فعال في عدد من مناشط المجلس وذلك لإيصال وجهة نظرها في مشاريع المجلس، سواء من خلال الاجتماعات الدورية، أو من خلال التعليق على المشاريع التي ينشرها المجلس من وقت لآخر.

جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين شكّلت حضوراً بارزاً في المحافل الدولية ذات الصلة وتشارك بفاعليّة في جميع الأنشطة المتعلّقة بالعمل المحاسبي، كما أنها تعمل على إبداء الملاحظات ووجهات النظر الخاصة بها من خلال الاجتماعات الدورية التي تحرص على المشاركة المباشرة بها.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
03:07 PM

"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير

لمناقشة القضايا الاختصاصية التي تؤثر على تطورها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المؤتمر السنوي الدولي لمُعدي المعايير، الذي عُقِد عن بعد من خلال الاتصال المرئي بتنظيم مجلس معايير المحاسبة الدولية، بحضور أعضاء المجلس لمناقشة آخر مستجدات المعايير والتفسيرات ذات الصلة.

ومثّل الهيئة في الاجتماع رئيس الهيئة التنفيذي الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، ورئيس لجنة معايير المحاسبة فهد بن محمد الطعيمي.

ويهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية من تنظيم المؤتمر إلى تواصل معدي المعايير فيما بينهم لمناقشة القضايا الاختصاصية التي تؤثر على تطور المعايير، حيث تتم مناقشة وعرض تجارب الدول المشاركة وكيف يمكن للمجلس تقديم الدعم اللازم في عملية تطبيق المعايير.

وركّز المؤتمر في نسخته لهذا العام على مناقشة توجّه المجلس لإنشاء مجلس خاص بمعايير تقارير الاستدامة، ومناقشة تفاعل أصحاب المصلحة مع المجلس في ظل جائحة كورونا، والخطة الخمسية للمجلس.

واشتمل المؤتمر على مناقشات في مجموعات فرعية للمشاريع القائمة التي منها مشروع الإفصاح للمنشآت التابعة التي لا تعد خاضعة للمساءلة العامة، ومراجعة معيار التقرير المالي رقم 9، ومشروع إعادة النظر في كيفية كتابة متطلبات الإفصاح في المعايير، ومشروع محتويات تقرير مجلس الإدارة.

وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس شكره لمجلس المعايير الدولية على تنظيمهم هذا المؤتمر السنوي.

وبيّن أن الهيئة تسعى من خلال انغماسها في هذا الاجتماع إلى المشاركة في مناقشة القضايا التي تؤثر على تطوير المعايير.

وأكد الدكتور "المغامس" حرص الهيئة بالمشاركة بشكل فعال في عدد من مناشط المجلس وذلك لإيصال وجهة نظرها في مشاريع المجلس، سواء من خلال الاجتماعات الدورية، أو من خلال التعليق على المشاريع التي ينشرها المجلس من وقت لآخر.

جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين شكّلت حضوراً بارزاً في المحافل الدولية ذات الصلة وتشارك بفاعليّة في جميع الأنشطة المتعلّقة بالعمل المحاسبي، كما أنها تعمل على إبداء الملاحظات ووجهات النظر الخاصة بها من خلال الاجتماعات الدورية التي تحرص على المشاركة المباشرة بها.

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