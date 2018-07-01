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حادث مأساوي.. طالب امتياز الطب يتوفى وبحوزته وثيقة التخرج

جامعة جازان نعته.. وفرحة ذويه بنجاحه تحولت إلى مأتم

لم يتمكن ذوو طالب الامتياز بكلية الطب بجامعة جازان عبدالرحمن مكين من مشاركة ابنهم فرحة التخرج، حيث كانوا بانتظاره عندما تمكن من الحصول على لقب طبيب وذهب لمقر كليته ليستلم وثيقة التخرج، ولكن حال دون وصوله لمنزله حادث مروري أودى بحياته.

ونعت جامعة جازان طالب الامتياز الطبيب عبدالرحمن مكين، والذي تعرض لحادث مروري بعد استلامه وثيقة التخرج، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

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حادث مأساوي.. طالب امتياز الطب يتوفى وبحوزته وثيقة التخرج
سبق

لم يتمكن ذوو طالب الامتياز بكلية الطب بجامعة جازان عبدالرحمن مكين من مشاركة ابنهم فرحة التخرج، حيث كانوا بانتظاره عندما تمكن من الحصول على لقب طبيب وذهب لمقر كليته ليستلم وثيقة التخرج، ولكن حال دون وصوله لمنزله حادث مروري أودى بحياته.

ونعت جامعة جازان طالب الامتياز الطبيب عبدالرحمن مكين، والذي تعرض لحادث مروري بعد استلامه وثيقة التخرج، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
09:13 PM

حادث مأساوي.. طالب امتياز الطب يتوفى وبحوزته وثيقة التخرج

جامعة جازان نعته.. وفرحة ذويه بنجاحه تحولت إلى مأتم

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فهد كاملي - جازان
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60,788

لم يتمكن ذوو طالب الامتياز بكلية الطب بجامعة جازان عبدالرحمن مكين من مشاركة ابنهم فرحة التخرج، حيث كانوا بانتظاره عندما تمكن من الحصول على لقب طبيب وذهب لمقر كليته ليستلم وثيقة التخرج، ولكن حال دون وصوله لمنزله حادث مروري أودى بحياته.

ونعت جامعة جازان طالب الامتياز الطبيب عبدالرحمن مكين، والذي تعرض لحادث مروري بعد استلامه وثيقة التخرج، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

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