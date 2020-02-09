الرعاية الاجتماعية للمسنّين بالرياض تنظم 5 برامج لـ57 نزيلاً

بالتعاون مع جهات حكومية ومجتمعية

نظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال العشرة الأيام الأخيرة؛ خمسة برامج اجتماعية، لـ57 من نزلائها المشمولين بالرعاية داخل الدار.



جاء ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة.



وشملت البرامج: زيارة لوفد من هيئة السوق المالية، ضم عددًا من قياديي ومنسوبي الهيئة الذين حرصوا على الالتقاء بالآباء نزلاء الدار، والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم وتبادل الأحاديث الودية معهم، ومشاركتهم البرامج المعدّة من الجانبين لهذا الغرض.



كما استقبل المسنون وفدًا من كلية الملك عبدالعزيز الحربية، ضم مجموعة من الضباط وأخرى من الطلاب؛ حيث نظمت الكلية في مقر الدار، برنامجًا اجتماعيًّا وترفيهيًّا لآبائنا المسنين، والتعرف على الخدمات المقدمة لهم.



واستقبلت الدار أيضًا وفدًا يمثل كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الطبية، ضم عددًا من قياديي الكلية وطلابها، وشاركوا معهم في البرنامج التثقيفي والاجتماعي والترفيهي الذي نُظّم بالتعاون مع جمعية وقار.



وامتدادًا للبرامج والأنشطة شارك آباؤنا المسنون في برنامجٍ اجتماعي نظمه فريق صنوان التطوعي في مقر الدار.



تأتي هذه الزيارات خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تحرص الدور والمراكز الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، على إقامتها للمستفيدين من خدماتها، بالتعاون مع جهات أخرى، حكومية كانت أو أهلية أو غير ربحية؛ لما لها من فوائد اجتماعية ونفسية وصحية.