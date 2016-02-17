النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجموعة العشرين تحذر من تهديد الأزمة الأوكرانية لتعافي الاقتصاد العالمي

"ويدودو" دعا إلى التركيز على التعاون بدلاً من إثارة التوترات

حذّر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أمام اجتماع لمسؤولين ماليين في دول مجموعة العشرين، اليوم (الخميس)، من أن الأزمة في أوكرانيا تمثل تهديداً للتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد وباء "كوفيد-19".

وذكر "ويدودو" في افتتاح أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين، أن الأخطار المحدقة بالتعافي الاقتصادي الهش، جراء الأزمة في أوكرانيا تتزايد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشدد الرئيس الإندونيسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة، على أن هذا ليس وقت الخصومات وإثارة توترات جديدة تعرقل التعافي، إضافة إلى تعريض سلامة العالم للخطر كما يحدث في أوكرانيا.

ودعا المجموعة، التي تضم روسيا، على التركيز على التعاون من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي.

ويطرح التهديد بغزو روسيا لجارتها الجمهورية السوفياتية السابقة، تحدياً جديداً بالنسبة لعالم يبذل جهوداً شاقة لإبقاء التعافي من وباء "كوفيد-19" على سكّته وسط ارتفاع التضخم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مجموعة العشرين تحذر من تهديد الأزمة الأوكرانية لتعافي الاقتصاد العالمي
سبق

حذّر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أمام اجتماع لمسؤولين ماليين في دول مجموعة العشرين، اليوم (الخميس)، من أن الأزمة في أوكرانيا تمثل تهديداً للتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد وباء "كوفيد-19".

وذكر "ويدودو" في افتتاح أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين، أن الأخطار المحدقة بالتعافي الاقتصادي الهش، جراء الأزمة في أوكرانيا تتزايد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشدد الرئيس الإندونيسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة، على أن هذا ليس وقت الخصومات وإثارة توترات جديدة تعرقل التعافي، إضافة إلى تعريض سلامة العالم للخطر كما يحدث في أوكرانيا.

ودعا المجموعة، التي تضم روسيا، على التركيز على التعاون من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي.

ويطرح التهديد بغزو روسيا لجارتها الجمهورية السوفياتية السابقة، تحدياً جديداً بالنسبة لعالم يبذل جهوداً شاقة لإبقاء التعافي من وباء "كوفيد-19" على سكّته وسط ارتفاع التضخم.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
08:47 PM

مجموعة العشرين تحذر من تهديد الأزمة الأوكرانية لتعافي الاقتصاد العالمي

"ويدودو" دعا إلى التركيز على التعاون بدلاً من إثارة التوترات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
690

حذّر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أمام اجتماع لمسؤولين ماليين في دول مجموعة العشرين، اليوم (الخميس)، من أن الأزمة في أوكرانيا تمثل تهديداً للتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد وباء "كوفيد-19".

وذكر "ويدودو" في افتتاح أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين، أن الأخطار المحدقة بالتعافي الاقتصادي الهش، جراء الأزمة في أوكرانيا تتزايد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشدد الرئيس الإندونيسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة، على أن هذا ليس وقت الخصومات وإثارة توترات جديدة تعرقل التعافي، إضافة إلى تعريض سلامة العالم للخطر كما يحدث في أوكرانيا.

ودعا المجموعة، التي تضم روسيا، على التركيز على التعاون من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي.

ويطرح التهديد بغزو روسيا لجارتها الجمهورية السوفياتية السابقة، تحدياً جديداً بالنسبة لعالم يبذل جهوداً شاقة لإبقاء التعافي من وباء "كوفيد-19" على سكّته وسط ارتفاع التضخم.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,121
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,531
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,192
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,152

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة