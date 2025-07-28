قبيل الاجتماع الاستثنائي للدول الموقعة على "النووي".. ما القيود التي يفرضها الاتفاق على إيران؟

يبحث تصاعد التوتر بين طهران والغرب

تجتمع أطراف الاتفاق النووي الذي وقعته إيران في 2015 في فيينا، اليوم (الأحد)؛ لإجراء محادثات استثنائية لبحث تصاعد التوترات بين إيران والغرب، بما في ذلك المواجهات البحرية وخرق طهران للاتفاق.

وقبيل الاجتماع نشرت "رويترز" بعض القيود الرئيسة التي فرضها الاتفاق النووي المسمى: خطة العمل الشاملة المشتركة.

مستوى التخصيب

العائق الأكبر أمام تصنيع السلاح النووي هو ضرورة الحصول على مواد انشطارية كافية تتمثل في اليورانيوم عالي التخصيب، أو البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة النووية، ويفرض الاتفاق حدًّا أعلى من النقاء على ما يمكن لإيران تخصيبه من سادس فلوريد اليورانيوم، الذي تجري تغذية أجهزة الطرد المركزي به عند مستوى 3.67 في المئة بالمقارنة مع مستوى التخصيب اللازم لصنع السلاح النووي والبالغ 90 في المئة، كما أن هذا الحد يقل كثيرًا عن مستوى التخصيب بنسبة 20 في المئة، الذي وصلت إليه إيران قبل الاتفاق، ويسري هذا الحد في الاتفاق لمدة 15 عامًا.

قدرة التخصيب

تملك إيران موقعين كبيرين للتخصيب في نطنز وفوردو، ويقع جزء كبير من نطنز تحت الأرض، كما أن فوردو يقع في بطن جبل؛ وهو ما يعتقد على نطاق واسع أنه يحمي الموقعين من القصف الجوي، ويتيح الاتفاق لإيران مواصلة عمليات التخصيب في نطنز بقيود، ويحول الاتفاق موقع فوردو إلى "مركز للتكنولوجيا النووية والفيزيائية" تستخدم فيه أجهزة الطرد المركزي لأغراض أخرى غير التخصيب؛ مثل إنتاج النظائر المشعة المستقرة.

ويقضي الاتفاق أيضاً بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي المنصوبة في إيران إلى نحو 6000 من حوالي 19 ألفًا قبل الاتفاق، والسماح لإيران بإنتاج اليورانيوم المخصب فقط بأجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول طراز "آي.آر-1"، والسماح لإيران باستخدام أعداد صغيرة من أجهزة الطرد الأكثر تطورًا دون تراكم اليورانيوم المخصب؛ وذلك لمدة عشر سنوات.

مخزون اليورانيوم

يفرض الاتفاق سقفاً على مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب عند 300 كيلوجرام من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المئة، أو ما يعادله، لمدة 15 عامًا، ويعادل ذلك وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على الالتزام بقيود الاتفاق 202.8 كيلوجرام من اليورانيوم.

وكانت إيران قد أنتجت أطنانًا قبل سريان الاتفاق، ويقضي الاتفاق بمزج أي كميات تزيد على ذلك من اليورانيوم المخصب بمواد أخرى؛ بحيث تتعادل مع اليورانيوم الطبيعي، أو يتم شحنها إلى خارج البلاد مقابل اليورانيوم الطبيعي، وفي ضوء ذلك أعلنت الولايات المتحدة في 2015 أن الاتفاق قلّل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 98 في المئة، لتصبح أقلّ من الكمية الكافية لصنع سلاح نووي واحد بدلًا مما كان يكفي لصنع عشرة أسلحة تقريباً.

إنتاج البلوتونيوم

ابتعدت إيران عن القدرة على إنتاج سلاح بالبلوتونيوم بدرجة أكبر مقارنة باليورانيوم؛ فقد كانت تبني مفاعلًا يعمل بالماء الثقيل في آراك، كان من الممكن أن ينتج في نهاية الأمر وقودًا مستنفدًا يمكن فصل البلوتونيوم عنه، وبمقتضى الاتفاق جرت إزالة قلب هذا المفاعل وصبّ الخرسانة فيه؛ لجعله غير قابل للاستخدام، وإعادة تصميم المفاعل لتقليل إنتاج البلوتونيوم لأدنى حد ممكن، وحتى لا يمكنه إنتاج البلوتونيوم الصالح لصنع السلاح في إطار تشغيله العادي، وشحن الوقود المستنفد كله من مفاعل آراك إلى خارج إيران طوال فترة عمل المفاعل، مع التزام إيران بعدم القيام بعمليات إعادة المعالجة أو أبحاث إعادة المعالجة لمدة 15 عامًا.

التفتيش الدولي

وفرض الاتفاق على إيران أيضًا الالتزام بتطبيق بروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإضافي، الذي يمنح الوكالة سلطات تفتيش واسعة، والسعي فيما بعد للحصول على المصادقة وبدء السريان، ومنح مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطة الدخول اليومي إلى نطنز وفوردو لمدة 15 عامًا، وتحقق الأطراف الموقعة على الاتفاق من مشتريات إيران من المعدات النووية أو المعدّات ذات الاستخدام المزدوج، كما حظر عليها تنفيذ سلسلة من الأنشطة التي يمكن أن تسهم في تصنيع القنبلة النووية؛ مثل محاكيات الكمبيوتر للتفجير النووي، أو تصميم نظم تفجير معينة متعددة النقاط.